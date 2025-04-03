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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2025 08:43
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2025 22:06
3 dk Okuma

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

Azad Barış: İddialar CHP ve DEM Parti’ye hakarettir

"Kent Uzlaşısı" soruşturması başladığında Almanya’da bulunan Barış, “Seyahatimin soruşturmayla ilgisi yok” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Azad Barış: İddialar CHP ve DEM Parti’ye hakarettir
*Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Spectrum House Genel Direktörü ve eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile konuştu.

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Savcılık, Azad Barış’ın PKK’nin talimatıyla CHP ile DEM Parti arasında bir köprü kurduğunu, bu süreçte CHP’li isimlerden para aldığını ve hatta paranın bir kısmına el koyduğunu öne sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi inceleniyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığında Almanya’da olan Azad Barış, Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Barış, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Ne Ekrem Bey’le ne Emrah Bey’le ne de Mahir Bey’le veya Mehmet Ali Çalışkan’la herhangi bir ittifak üzerine konuşmuş değilim. Bana yöneltilen bu itham, CHP ve DEM Parti’nin kurumsal yapısına ve karar alma süreçlerine hakarettir” dedi.

"Soruşturma nedeniyle gitmedim"

Barış, hakkında soruşturma başlatılmadan önce Almanya’da araştırma amacıyla bulunduğunu, Türkiye’ye döndüğünü ve daha sonra yine araştırmaları kapsamında yurtdışına çıktığını belirtti. “Soruşturmayla ilgisi yok, tüm yasal prosedürleri yerine getirerek seyahat ettim” dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Barış, “Bana atılan iftiralara karşı en büyük kanıt, o dönemde kısmi felç geçirmiş olmam ve yoğun bir tedavi sürecinden geçmiş olmamdır” dedi.

"Kent Uzlaşısı’nı ben kurmadım"

Azad Barış, Kent Uzlaşısı sürecinde herhangi bir rol oynadığı iddiasını kesin bir dille reddetti:

"Kent Uzlaşısı, DEM Parti tarafından seçim deklarasyonu olarak duyurulmuş, parti yetkilileri tarafından kamuoyuna açıklanmış bir seçim stratejisidir. Bu sürecin hiçbir aşamasında yer almadım, herhangi bir karar alma sürecinde olmadım, ne PKK ne de başka bir örgütle bağlantım söz konusu değildir."

Barış, CHP’li isimlerle herhangi bir gizli pazarlık yaptığı iddiasını da yalanladı:

"Ekrem Bey’le düzenli görüştüğüm yönündeki iddialar tamamen temelsiz ve kasıtlı bir algı operasyonunun parçasıdır. HDP’de görev aldığım dönemde resmi temsilci olarak görüşmeler yaptım, ancak görevimden ayrıldıktan sonra Ekrem Bey ile herhangi bir görüşmem olmadı."

Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan’ı çok sınırlı düzeyde tanıdığını vurgulayan Barış, “Mahir Polat’ı hayatımda sadece iki kez gördüm, Mehmet Ali Çalışkan’la ise uluslararası bir toplantıda tanıştım” dedi.

"Hakkımda terör cezası yok"

Kendisi hakkında çıkan haberleri yalanlayan Barış, hiçbir terör cezasının olmadığını, adli sicil kaydının temiz olduğunu ve hakkında süren tek davanın HDP’nin bir basın açıklamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

2001 yılında Alman Arte televizyonu adına Diyarbakır’daki Nevruz’u takip ederken gözaltına alındığını, ancak bunun dışında herhangi bir suçlamayla karşılaşmadığını ekledi.

Ayrıca, Maraş depremlerinde yardım çalışmaları yaptığını, Kızılay’a destek verdiğini ve bu nedenle Kızılay’dan teşekkür plaketi aldığını söyledi.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

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(EMK)

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