CHP Afyon adayı Köksal hakkında suç duyurusu: Halkı aşağıladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Afyon adayı Burcu Köksal'ın, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri yargıya taşındı.

Avukat Bişar Abdi Alınak, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, Köksal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

“Açık bir tehdit”

Avukat Alınak, dilekçesinde şu bilgilere yer verdi:

*Köksal, bu göreve seçilmesi halinde Afyonkarahisar’da yaşayan halkın bir kısmını siyasi tercih ve kimliklerinden ötürü ayrıştıracağını açıkça ilan etmiş, bu ilanı ayrıştırdığı kişileri kriminalize ederek gerekçelendirdi.

*Seçime bir aydan az süre kalan bu günlerde, ilgili açıklamanın yalnızca muhataplarına alçaltıcı, tahkir edici bir saikle yöneltilmiş olması değil, Afyonkarahisar ilinde seçim süreci ve sonrasında, bu ayrıştırıcı tutuma maruz kalanların güvenliği ve kamu hizmetlerinden eşit faydalanmaları hususunda açık bir tehdit oluşturdu.

*Ayrıca, Burcu Köksal’ın söz konusu açıklamaları, ülke genelinde gündem olmuş, bu muhtemel tehlikelerle yalnızca Afyonkarahisar'da ikamet edenlerin değil, tüm ülke coğrafyasında yaşayanların yüz yüze gelmesi sonucunu doğurdu.

*Bu sonucun doğması, açıklama sahibinin siyasi kariyer ve tecrübesi düşünüldüğünde son derece öngörülebilirdir. Bu sebeple bu sonucun kastedildiği kanısına varmak için yeterli delil ve bilgi mevcuttur. Burcu Köksal, bu açıklamasıyla kampanyasını bütünen DEM Partili yurttaşlara karşı sistematik düşmanlık üzerine kuracağını ilan etti. Bu ilanın örtülü mesajının, yakın tarihte defalarca örneğini gördüğümüz üzere, Kürt yurttaşlara yönelen tehdit ve ayrımcılığı körükleyip bundan çıkar elde etme niyeti olduğu açıktır.

*Böyleyken, Burcu Köksal’ın bu açıklamalarıyla yalnızca bir grup insanı siyasi görüşü sebebiyle ayrıştırdığından söz edilemez. Yıllardır milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan bu kişinin, sözlerinin seçim güvenliğini tehdit edecek bir nitelikte olacağını bilmemesi mümkün değildir.

*Burcu Köksal, bu sözleri yetmiyormuş gibi, bu açıklamasını takiben sarf ettiği sözlerle, 08.03.2024 tarihli basın açıklamasında belediyeyi DEM Partililerle yönetmeyeceğini ifade etti.

*Belediye başkanı olması halinde belediye meclisinde hangi partiye mensup seçilmişlerle çalışacağını bilmesi olanaksız bir adayın bu sözleri, seçilmesi muhtemel adaylar ve seçmenlerini bir suçla itham amacından başkasıyla açıklamak mümkün değildir.

Ne olmuştu?

Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi.

Köksal'a ilk tepki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi:

“Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum; her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm, diyen ya kendine başka bir iş bulacak, ya da başka parti bulacak onu söyleyeyim."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitinginde konuyla ilgili açıklama yaptı. Özel, “Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi’nin kapıları da herkese açık" dedi.

Köksal ise X hesabından yaptığı paylaşımla, mitingdeki sözlerinin arkasında durdu.

CHP bunun üzerine kurumsal X hesabından yaptığı paylaşımda, konuya açıklık getirdi:

“Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır."

Sakık: Açık faşist

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise X hesabından Köksal'a yanıt vererek, "Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

Kulu’da yaptığı konuşmada CHP’nin Afyon adayı Burcu Köksal’ın ayrımcı sözlerine tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bu düşmanlıktır” dedi.

DEM’in İzmir adaylarından da tepki

DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eş başkan adayları Türkan Aslan Ağaç ve Akın Birdal, seçim çalışmaları kapsamında Mülkiyeliler Derneği lokalinde gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Birdal, CHP Afyon adayı Burcu Köksal'ın dün (6 Mart) seçim koordinasyon merkezi açılışında sarf ettiği "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerine tepki gösterdi ve "Görevden alınması gerekirdi" dedi.

Özel: CHP’li belediyelere mal etmek istiyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tartışmaların sürmesi üzerine 8 Mart'ta Eskişehir'de Burcu Köksal'ın DEM Partisi çıkışına yönelik yeni bir açıklama yaptı:

"Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı.”

“Buradan bir kez daha altını kalın kalın çizeriz, bugün olduğu için de mor kalemle altını çiziyoruz. Başta kadın-erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere CHP’li belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımızı teşekkür ediyoruz.”

(EMK)