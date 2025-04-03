TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 38, ENAG’a göre yüzde 75

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 38,10 arttı.

TÜFE’deki artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06, kira artışında kullanılan 12 aylık ortalamaya göre de yüzde 51,26 oldu.

Gıdadaki artış yıllık yüzde 37

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki artış; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59 ve konutta yüzde 68,63 olarak sıralandı.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

Aylık artışta da gıda başı çekiyor

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Madde sepeti fiyat listesi yine yok

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 113 temel başlıkta artış gerçekleşti. 5 temel başlıkta değişim olmazken 25 temel başlığın endeksinde düşüş yaşandı.

ENAG'a göre enflasyon çok daha yüksek

Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon aylık yüzde 3,91 artarken, yıllık yüzde 75,20 oldu.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile 'haberleşme' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 5,38 oranla 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubu takip etti. Çeşitli mal ve hizmetler ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) endeksine göre de Mart’ta enflasyon aylık yüzde 3,79, yıllık bazda yüzde 46,23 oranında arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 2,30 yükselirken; yıllık ise yüzde 46,12 oldu.

(HA)