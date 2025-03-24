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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 11:55
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 11:59
2 dk Okuma

Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+ çalışan: Starbucks kapsayıcı değil

İstanbul’daki bir Starbucks şubesinde çalışan bir LGBTİ+ birey, cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Konuyla ilgili bianet’e konuşan mağaza müdürü ise süreci takip ettiklerini ifade etti.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+ çalışan: Starbucks kapsayıcı değil
Görsel: Canva

İstanbul'da bulunan Starbucks Beykent53 şubesinde çalışan bir LGBTİ+, 18 Mart Salı günü iş arkadaşları tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. Beyanlarına göre çalışan, cinsel yönelimi nedeniyle küçük düşürücü söylemlere ve dışlayıcı tutumlara maruz kaldı.

Konuyla ilgili şikâyetçi olan Ü. Ş., ayrımcılığa uğrayan ve Starbucks’ta baristalık yapan partnerine yönelik zorbalığın şube içinde uzun bir süredir devam ettiğini söyledi:

Partnerimin yaşadığı problem maalesef iki-üç aydır sürüyor. Önceden küçük düşürücü söylemler, şakalaşmalarla başladı bu durum. Fakat son olayda iki kişi, partnerimi daha argo ve cinsel söylemlerle zorbaladılar.”

 “Mağaza yetkilileri bizi oyalıyor”

Ü.Ş., durumu mağaza müdürüne bildirdiklerini ve müdürün, ayrımcı ve zorbalık içeren davranışlarda bulunan iki kişi hakkında hukuki süreç başlatılacağını söylediğini aktardı. Ancak süreçle ilgili hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirten Ü.Ş., mağaza müdürünün söylemlerini şöyle aktardı:

Oradaki iki kişi hâlâ sıcak barda çalışmaya devam ediyor. Partnerim adına süreci takip ettiğime yönelik mail attım. Fakat bana şöyle bir geri dönüş oldu: ‘Lütfen bir şey yapmayın. Biz eninde sonunda aksiyon alacağız. Kişilerden birisi terfi sürecinde ve biz terfi vermeyeceğiz. Disiplin sürecini mutlaka başlatacağız,’ dedi.”

“Bu süreçte, bölge mağaza müdürü sıkça arayıp markaya karşı herhangi bir şey yapılmaması gerektiğini telkin ediyordu. 22 Mart’ta mağaza müdürü, partnerimi aradı. Kayıp Önleme Birimi diye bir birim var, mobbing durumunda tarafları dinliyorlar. Olayın nasıl gerçekleştiğini yazılı beyan etmesi için tutanak yazmasını istediler. Ben sürecin nasıl işleyeceğine dair yazılı metin istedim. Bunu mail yoluyla kendilerine de ilettim. Kendileri ‘Konuyla ilgili er ya da geç harekete geçeceğiz’ diyerek konuyu kapattılar.

Savcılığa tutanak da vereceklerini belirten Ü.Ş., partnerinin Kayıp Önleme Birimi’nde iki saat kadar kaldığını ekleyerek mağaza yetkililerinin kendilerini oyaladıklarını söyledi.

Starbucks’ın LGBTİ+’lere yönelik tutarsız politikası

Ü.Ş., Starbucks’ın küresel ölçekte “kapsayıcılık” ve “çeşitlilik” vurgusu yaptığını, ancak sahada bu değerlerin gerçekten uygulanıp uygulanmadığını sorguladıklarını belirtti:

Üzücü yanı şu: Hem çalışanlara hem de müşteriye karşı kırıcı bir tavır sergilememek adına, Starbucks, bundan iki yıl önce hanım ve bey terimlerini kaldırdı. Keza çok fazla LGBTİ+ çalışan bulunduruyorlar. Ancak geldiğimiz noktada, homofobik ve transfobik söylemlerle maalesef partnerimin ruhsal sağlığı tehlikeye atılmış durumda.

Ü.Ş., partnerinin psikolojik ve duygusal anlamda kötü bir süreç geçirdiğini belirterek kimsenin kendilerine destek olmadıklarını söyledi.

Starbucks'tan açıklama

Konuyla ilgili bianet’e konuşan mağaza müdürü, Starbucks’ın ayrımcılık politikasını olmadığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Ben mağaza müdürü olarak bu şubeye yeni geldim. Kimseyi tanımıyorum, sadece beyanlarını biliyorum. Zaten Starbucks’ta hanım, bey gibi kavramları kullanmıyoruz artık. Karşı tarafla da konuştuğumda 'Şakalaşıyorduk' cevabını aldım. Kimseyi tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Süreci takip ediyoruz.” (DT/TY)

Haber Yeri
İstanbul
ayrımcılık lgbti+ hakları starbucks çalışanları
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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