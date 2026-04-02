İBB davasında 18 kişi hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 407 sanığın yargılandığı duruşmada bugün 15. celse görüldü. Ara kararlar açıklandı.
Dün gece 23.00 civarlarında biten 14. Celse sonu itibarı ile 73 sanığın avukatı tahliye talebini sunmuştu. Bugün (2 Nisan Perşembe) devam eden yargılama ile tüm avukatların tahliye talebi alındı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salondaki yargılama için 107 tutuklu sanığın yakınları ve avukatları mahkeme salonuna geldi.
18 kişiye tahliye
Mahkeme heyeti, 18 sanığın tahliyesine karar verdi:
1. Şehide Zehra Keleş Yüksel – Sosyolog, İBB "İstanbul Senin" projesi yazılım ekibi ile çalışıyor.
2. Ali Üner – İş insanı, rüşvet vermekle suçlanıyor
3. Baran Gönül – İmamoğlu İnşaat şantiye şefi
4. Başak Tatlı – Emrah Bağdatlı'nın şirketinde prodüktör
5. Fatih Yağcı – Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi
6. Davut Bildik – İBB iştiraki İSPER personeli
7. Mahir Gün – "Ekrem Edit" sosyal medya hesabını kullandığı öne sürülüyor
8. Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
9. Kadriye Kasapoğlu – Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü
10. Evren Şirolu – Müteahhit
11. Sırrı Küçük – CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü
12. Hüseyin Yurttaş – Fatih Keleş’in şoförü
13. Kadir Öztürk – Murat Ongun’un makam şoförü
14. Mustafa Bostancı – Şoför
15. Sabri Caner Kırca – Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü
16. Ebubekir Akın – İETT özel halk otobüsü işletmecisi
17. Altan Ertürk – TÜSES Başkanı
18. Esra Huri Bulduk – İBB çalışanı
Karar mahkeme salonunda "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı ile karşılandı. Duruşma 6 Nisan Pazartesi günü devam edecek.
İmamoğlu: Bütün arkadaşlarımı serbest bırakın ben buradayım
İBB DAVASI 15. CELSE
Ramazan Gülten'in avukatı: Örgüt üyesi masal kitabı yazar mı?
İBB DAVASI 15. GÜN
Buğra Gökçe’nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan: Rüşvetten tutuklu, iddianamede rüşvet yok
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
İBB DAVASINDA 15. GÜN
Murat Ongun tahliye talep etmedi: Önce Medya A.Ş.’den tutuklu kadınlar serbest kalmalı
