HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 20:38 2 Nisan 2026 20:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 09:51 3 Nisan 2026 09:51
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB davasında 18 kişi hakkında tahliye kararı

Karar mahkeme salonunda "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı ile karşılandı. Duruşma 6 Nisan Pazartesi günü devam edecek.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

İBB davasında 18 kişi hakkında tahliye kararı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 407 sanığın yargılandığı duruşmada bugün 15. celse görüldü. Ara kararlar açıklandı.

Dün gece 23.00 civarlarında biten 14. Celse sonu itibarı ile 73 sanığın avukatı tahliye talebini sunmuştu. Bugün (2 Nisan Perşembe) devam eden yargılama ile tüm avukatların tahliye talebi alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salondaki yargılama için 107 tutuklu sanığın yakınları ve avukatları mahkeme salonuna geldi.

*Hafta başı Pazartesi başlayan ve Salı, Çarşamba, Perşembe günleri devam eden duruşmalarda, 107 tutuklu sanığın avukatları konuştu tahliye talep etti.

18 kişiye tahliye

Mahkeme heyeti, 18 sanığın tahliyesine karar verdi:

1.  Şehide Zehra Keleş Yüksel – Sosyolog, İBB "İstanbul Senin" projesi yazılım ekibi ile çalışıyor.
2.  Ali Üner – İş insanı, rüşvet vermekle suçlanıyor
3.  Baran Gönül – İmamoğlu İnşaat şantiye şefi
4.  Başak Tatlı – Emrah Bağdatlı'nın şirketinde prodüktör 
5.  Fatih Yağcı – Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi
6.  Davut Bildik – İBB iştiraki İSPER personeli
7.  Mahir Gün – "Ekrem Edit" sosyal medya hesabını kullandığı öne sürülüyor
8.  Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü
9.  Kadriye Kasapoğlu – Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü
10.  Evren Şirolu – Müteahhit
11.  Sırrı Küçük – CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü
12.  Hüseyin Yurttaş – Fatih Keleş’in şoförü
13.  Kadir Öztürk – Murat Ongun’un makam şoförü
14.  Mustafa Bostancı – Şoför
15.  Sabri Caner Kırca – Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü
16.  Ebubekir Akın – İETT özel halk otobüsü işletmecisi 
17.  Altan Ertürk – TÜSES Başkanı
18.  Esra Huri Bulduk – İBB çalışanı

Karar mahkeme salonunda "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı ile karşılandı. Duruşma 6 Nisan Pazartesi günü devam edecek.

İmamoğlu: Bütün arkadaşlarımı serbest bırakın ben buradayım
İBB DAVASI 15. CELSE
İmamoğlu: Bütün arkadaşlarımı serbest bırakın ben buradayım
2 Nisan 2026
Ramazan Gülten'in avukatı: Örgüt üyesi masal kitabı yazar mı?
İBB DAVASI 15. CELSE
Ramazan Gülten'in avukatı: Örgüt üyesi masal kitabı yazar mı?
2 Nisan 2026
Buğra Gökçe'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan: Rüşvetten tutuklu, iddianamede rüşvet yok
İBB DAVASI 15. GÜN
Buğra Gökçe’nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan: Rüşvetten tutuklu, iddianamede rüşvet yok
2 Nisan 2026
İBB davası: Elif Güven, "hastaneye götürüleceği" söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
2 Nisan 2026
Murat Ongun tahliye talep etmedi: Önce Medya A.Ş.'den tutuklu kadınlar serbest kalmalı
İBB DAVASINDA 15. GÜN
Murat Ongun tahliye talep etmedi: Önce Medya A.Ş.’den tutuklu kadınlar serbest kalmalı
2 Nisan 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu Buğra Gökçe
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu...

bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

ilgili haberler
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasi-elif-guven-hastaneye-goturulecegi-soylenerek-ambulansla-adliyeye-goturuldu-318282
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-hukuki-tartisma-etkin-pismanlik-nasil-uygulandi-318270
18.00'DAN SONRAKİ BÖLÜM
İBB davasında bir itirafçı daha beyanını geri çekti
1 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-bir-itirafci-daha-beyanini-geri-cekti-318255
Cihaner İBB davasını yorumladı: İktidar için yeni bir siyasal hikâye kurma aracı
1 Nisan 2026
/haber/cihaner-ibb-davasini-yorumladi-iktidar-icin-yeni-bir-siyasal-hikaye-kurma-araci-318227
18.00'DAN ÖNCEKİ BÖLÜM
İBB davası 14. gün: Avukatlar Mehmet Pehlivan için de tahliye istedi
1 Nisan 2026
/haber/ibb-davasi-14-gun-avukatlar-mehmet-pehlivan-icin-de-tahliye-istedi-318224
İBB davası 13. gün sona erdi: Savcı 7 tutuklu sanığa tahliye istedi
31 Mart 2026
/haber/ibb-davasi-13-gun-sona-erdi-savci-7-tutuklu-saniga-tahliye-istedi-318185
İBB davası 11. gün: Tahliye talepleri 2 Nisan'da alınacak
26 Mart 2026
/haber/ibb-davasi-11-gun-tahliye-talepleri-2-nisan-da-alinacak-318066
İBB davasında 10. gün: Dosya hukuki değerlendirmeden çok “niyete dayalı”
25 Mart 2026
/haber/ibb-davasinda-10-gun-dosya-hukuki-degerlendirmeden-cok-niyete-dayali-318033
