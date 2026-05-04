İmamoğlu’ndan heyete “Salondan kaçıyorsunuz” tepkisi

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 9. haftası bugün başladı.

Duruşmalar, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülüyor. Yargılama Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona alkışlarla girdi. İzleyiciler "Başkanım bu hafta her şey daha iyi olacak" diye seslenince İmamoğlu, "Evet daha iyi olacak" diye yanıt verdi.

Duruşma kısa sürdü. Avukatlar ve mahkeme heyeti arasında kısa süreli sözlü tartışmalar çıktı. Tartışmaların ardından mahkeme heyeti salondan çıktı ve duruşmaya ara verildi. Heyet, salonun boşaltılması talimatında bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Salondan çıkmıyorum" dedi ve mahkeme heyetine "Salondan kaçıyorsunuz" diye seslendi.

Duruşma yarına ertelendi. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti yargılama yapmak istemiyor" dedi.

İmamoğlu şöyle dedi:

“Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey, yargılama yapmak istememektir. Çünkü yandaş medyayı, adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere yandaş bir medya görevlisini alıp, oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmayı istemiyor; algı yönetmek istiyor. Biz, mücadelemize odevam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum.”

İBB davasında tutuklu olan ve sağlık durumu kötüleşen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy salona arkadaşlarının kollarına girerek geldi. Ulusoy'un yürümekte zorluk çekti görüldü. Ulusoy'a yaşatılanlara tepki gösteren Aykut Erdoğdu, "Engin Ulusoy'un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" dedi.

Ayrıca, BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, itirafçı Servet Yıldırım'la röportaj yapan yandaş gazeteci Ferhat Murat, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların bulunduğu koridorda görüldü.

Avukatlar tepki gösterdi, Kazım Yiğit Akalın "O kısma ben geçemem" dedi. Murat, sosyal medyada paylaşımıyla Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuğba Torun'un provokasyon yaptığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Torun, "Sana dava açacağım. Erkeksen gel burada konuş" diyerek tepki gösterdi.Ekrem İmamoğlu da yandaş gazeteci Ferhat Murat'ın savcı koridorunda olmasına işaret ederek, "Oradan yalan haber yazıyor" dedi. Avukatlar, savcı-heyet koridorunda olan Ferhat Murat'ın sanıklara parmak salladığını söyledi.

Dava açacağım 217/A’dan sana.

Hakim çıkışının arkasından davayı izleyen Ferhat Murat!

Koca bir salon şahit duruşmanın benim provokasyonumla falan başlamadığına,

Hatta talep hakkı bile verilmediğine!

“Erkek” adamsın ya beni hedef göstereceksin, yazık şey.. https://t.co/EarapWSaoN — Tuba Torun (@avtubatorunn) May 4, 2026

Ferhat Murat'ın savcı heyet koridorunda olması ve sanıklara karşı hareketleri nedeniyle avukatlar tutanak tuttu.

Ferhat Murat, İBB duruşmasına koruması ile geldi. Murat'ın polis koruması "savcı ve hakimlere ait alanda bulunup bulunmadığı"na dair soru soran gazetecilere müdahale etti.

(EMK)