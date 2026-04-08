ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 10:48 8 Nisan 2026 10:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 11:37 8 Nisan 2026 11:37
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB DAVASI

Veri sızıntısı iddiasıyla hafriyatçıya gözaltı: "Verileri kamyonla mı taşıyorum?"

Davaya ilişkin konuşan Çiftçi, soruşturma sürecinde “veri” kavramının dahi doğru anlaşılmadığını gösteren dikkat çekici bir örnek paylaştı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İBB davasının dün görülen 17. Celsesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Duruşmada İPA çalışanı Nuri Cem Ceylan’ın avukatı Cansu Çiftçi, dosyanın sorgulama aşamasında yaşanan teknik karmaşayı çarpıcı ifadelerle anlattı.

9 Mart’ta başlayan ve Marmara (Silivri) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda görülen davaya ilişkin konuşan Çiftçi, soruşturma sürecinde “veri” kavramının dahi doğru anlaşılmadığını gösteren dikkat çekici bir örnek paylaştı.

“Ben hafriyatçıyım, verileri kamyonla mı taşıyorum?”

Çiftçi’nin aktardığına göre veri sızıntısı iddiası kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler arasında bir hafriyat kamyonu şoförü de yer aldı. Dosyada yer alan diğer kişilerin bürokrat, bilişimci ya da şehir plancısı gibi en azından teknik konular hakkında fikir yürütebilecek meslek gruplarından olduğunu belirten Çiftçi, buna rağmen savcılığın konuyu yeterince değerlendirmeden hareket ettiğini söyledi.

Avukat Çiftçi, şoförün durumunu anlatırken savcılığın yaklaşımını eleştirerek, teknik bilgi gerektiren bir suç isnadının böyle bir kişiye yöneltilmesinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Şoförün kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Çiftçi, o anı şu sözlerle aktardı: Şoför yüzlerine bakarak ilkokul mezunu olduğunu, akıllı telefonunun bile bulunmadığını, veri kavramının ne anlama geldiğini bilmediğini ve bu dosyada neden yer aldığını anlamadığını dile getirdi.

Çiftçi, bu tablo karşısında şoföre savunmasında durumu açık bir şekilde ifade etmesini önerdiğini belirtti. Bunun üzerine şoförün savunmasında “Ben hafriyatçıyım, verileri kamyonla mı taşıyorum?” diyerek kendisini ifade ettiğini aktardı.

Soruşturma sürecinde yaşanan bu örneğin dosyadaki teknik değerlendirmelerin ne kadar yüzeysel ele alınmış olabileceğine işaret ettiğini belirten Çiftçi, şoförün savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildiğini ancak mahkeme tarafından tutuklanmadığını söyledi. Şoförün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Iraz Bayrak savunma yaptı: 6 aydır cinayet koğuşunda yatıyorum
İBB DAVASI 17. CELSE
Iraz Bayrak savunma yaptı: 6 aydır cinayet koğuşunda yatıyorum
7 Nisan 2026
İnan Güney’in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
İnan Güney’in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
7 Nisan 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB dava çelişkileri İBB Davası ekrem imamoğlu
ilgili haberler
İnan Güney’in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
7 Nisan 2026
/haber/inan-guneyin-dosyasi-ibb-davasiyla-birlestirildi-318422
İBB davasında beşinci hafta: İmamoğlu adil yargılama çağrısı yaptı
6 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-besinci-hafta-imamoglu-adil-yargilama-cagrisi-yapti-318382
İBB davasında 18 kişi hakkında tahliye kararı
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-18-kisi-hakkinda-tahliye-karari-318289
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasi-elif-guven-hastaneye-goturulecegi-soylenerek-ambulansla-adliyeye-goturuldu-318282
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
2 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-hukuki-tartisma-etkin-pismanlik-nasil-uygulandi-318270
18.00'DAN SONRAKİ BÖLÜM
İBB davasında bir itirafçı daha beyanını geri çekti
1 Nisan 2026
/haber/ibb-davasinda-bir-itirafci-daha-beyanini-geri-cekti-318255
Cihaner İBB davasını yorumladı: İktidar için yeni bir siyasal hikâye kurma aracı
1 Nisan 2026
/haber/cihaner-ibb-davasini-yorumladi-iktidar-icin-yeni-bir-siyasal-hikaye-kurma-araci-318227
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git