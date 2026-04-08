Veri sızıntısı iddiasıyla hafriyatçıya gözaltı: "Verileri kamyonla mı taşıyorum?"

İBB davasının dün görülen 17. Celsesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Duruşmada İPA çalışanı Nuri Cem Ceylan’ın avukatı Cansu Çiftçi, dosyanın sorgulama aşamasında yaşanan teknik karmaşayı çarpıcı ifadelerle anlattı.

9 Mart’ta başlayan ve Marmara (Silivri) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda görülen davaya ilişkin konuşan Çiftçi, soruşturma sürecinde “veri” kavramının dahi doğru anlaşılmadığını gösteren dikkat çekici bir örnek paylaştı.

“Ben hafriyatçıyım, verileri kamyonla mı taşıyorum?”

Çiftçi’nin aktardığına göre veri sızıntısı iddiası kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler arasında bir hafriyat kamyonu şoförü de yer aldı. Dosyada yer alan diğer kişilerin bürokrat, bilişimci ya da şehir plancısı gibi en azından teknik konular hakkında fikir yürütebilecek meslek gruplarından olduğunu belirten Çiftçi, buna rağmen savcılığın konuyu yeterince değerlendirmeden hareket ettiğini söyledi.

Avukat Çiftçi, şoförün durumunu anlatırken savcılığın yaklaşımını eleştirerek, teknik bilgi gerektiren bir suç isnadının böyle bir kişiye yöneltilmesinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Şoförün kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Çiftçi, o anı şu sözlerle aktardı: Şoför yüzlerine bakarak ilkokul mezunu olduğunu, akıllı telefonunun bile bulunmadığını, veri kavramının ne anlama geldiğini bilmediğini ve bu dosyada neden yer aldığını anlamadığını dile getirdi.

Çiftçi, bu tablo karşısında şoföre savunmasında durumu açık bir şekilde ifade etmesini önerdiğini belirtti. Bunun üzerine şoförün savunmasında “Ben hafriyatçıyım, verileri kamyonla mı taşıyorum?” diyerek kendisini ifade ettiğini aktardı.

Soruşturma sürecinde yaşanan bu örneğin dosyadaki teknik değerlendirmelerin ne kadar yüzeysel ele alınmış olabileceğine işaret ettiğini belirten Çiftçi, şoförün savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildiğini ancak mahkeme tarafından tutuklanmadığını söyledi. Şoförün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

