İBB davası: Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada 30. celse bugün Silivri’de görüldü. Savcı, bugün tutukluk incelemesi öncesi Soytekin dahil dokuz kişi için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, bu dokuz kişi dahil 15 kişi için tahliye kararı verdi.

Duruşmalar, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülüyor. Yargılama Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, İBB davası’nın 30. gününde duruşma savcısı ara mütalaasında tahliye taleplerini mahkemeye sundu.

Savcı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

Mahkeme Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında diyaloglar

Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında geçen bazı diyaloglar şöyle:

“Ekrem Bey, daha önce de söz hakkı verilmeyeceğini belirttim.” “Ama Sayın Başkan, herhangi bir duruşmada değiliz.” “Her duruşmanın usulü aynıdır.” Mahkeme Başkanı: “Size özel bir ayrıcalık yapmamızı gerektirecek bir durum yok.”

“Size özel bir ayrıcalık yapmamızı gerektirecek bir durum yok.” “Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten!” Ekrem İmamoğlu: “Benim sizden talebim; burada insanların duygularını duymanız gerekiyor.”

“Benim sizden talebim; burada insanların duygularını duymanız gerekiyor.” “Burada bulunan bütün sanıkların benzer duyguları var.” Mahkeme Başkanı: “Söz hakkı size verirsem herkese veririm.”

“Söz hakkı size verirsem herkese veririm.” “Benim sunacağım duygu bütünlüğü farklı.” Mahkeme Başkanı: “Bu şekilde devam ederseniz salondan çıkartacağım sizi.”

“Bu şekilde devam ederseniz salondan çıkartacağım sizi.” “Bizim hukukumuzu niye almıyorsunuz Sayın Başkan!” Mahkeme Başkanı: “Bu dava her şekilde yürür.”

“Bu dava her şekilde yürür.” “Siz niye almıyorsunuz?” Mahkeme Başkanı: “Talebinizi dile getirdiniz, uygun görmedik. Bu usulle devam edeceğiz.”

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun aktardığına göre, mahkeme kararının açıklanmasının ardından avukatlar sıralara vurarak tepki gösterdi ve “Savunma susmadı, susmayacak” sloganı attı. Davada Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da tutuklu olduğu belirtildi.

Mahkeme, aralarında belediye çalışanları, danışmanlar ve iş insanlarının da bulunduğu bazı isimler için tahliye kararı verdi.

Tahliye edilenler:

Emrah Yüksel (İBB Bilgi İşlem personeli), İsmet Korkmaz (İBB Akıllı Şehirler personeli), Mehmet Çağlar Kuru (İBB’de bilgisayar mühendisi), Ulaş Yılmaz (İBB Sosyal Medya danışmanı), Yusuf Utku Şahin (Reklam İstanbul çalışanı), Seyhan Özcan (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in özel kalem müdürü), Nuri Cem Ceylan (İBB’de şehir planlamacısı), Adem Soytekin, Esma Bayrak (reklamcı), Murat Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni), Fatih Özçelik (İBB Kamulaştırma Şube müdürü), Harun Cengiz Beğenmez (işadamı), Mehmet Kaya (işadamı), İsmail Akkaya (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in eniştesi), Nuri Cem Ceylan (şehir planlama uzmanı).

Tahliyelerin gerçekleşmesi halinde dosyadaki tutuklu sayısının 77’ye düşeceği ifade ediliyor. Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın sosyal medya platformu X üzerinden aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, karara ilişkin “Bu sabahtan daha güçlüyüz. Pazartesi yeni bir gün başlıyor. Çok daha güçlü olun” dedi.

İBB davası haftanın pazartesi ile perşembe günleri arasında görülmeye devam ediyor. Mahkeme başkanı, 9 Mart’taki ilk duruşmada yargılamanın yaklaşık iki ay süreceğini açıklamıştı.

Öte yandan sanıklardan Adem Soytekin’in ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti. Soytekin, daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadelerinde suçlamaları reddetmiş, ardından bazı isimlere rüşvet verdiğini öne sürmüştü. 10 Temmuz 2025’te konutu terk etmeme şartıyla tahliye edilen Soytekin, 30 Ekim’de beyanlarındaki tutarsızlık gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Duruşmada tahliye kararları ihtimali gündeme gelirken, daha önce 2 Nisan’daki 15. celsede bazı sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti. Bu nedenle 30. celse, yargılama sürecinde kritik duruşmalardan biri olarak değerlendirildi. Yoğun katılım nedeniyle salonda zaman zaman yer sıkıntısı yaşandı. İzleyici sıraları tamamen dolarken, bazı tutuklu yakınlarının ayakta kaldığı, girişlerde yoğunluk oluştuğu gözlendi. Önceliğin tutuklu yakınlarına verilmesi yönünde yapılan çağrı sonrası bazı katılımcılar yerlerini ailelere bıraktı. Duruşma sırasında sanıklar ile tanıklar arasında yöneltilen sorularda şirket bağlantıları, madencilik faaliyetleri ve çeşitli ticari ilişkiler gündeme geldi. Şirketlerdeki görev tanımlarının suçlamalarla ilişkilendirilmesine yönelik itirazlar da savunmalarda öne çıktı.

