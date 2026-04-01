İBB davası 14. gün: Avukatlar Mehmet Pehlivan için de tahliye istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada 407 sanığın yargılandığı duruşmada bugün 14. celseye görüldü. Hemen hemen tüm avukatlar, aynı davadan tutuklu Mehmet Pehlivan için de tahliye istedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salondaki yargılama için 107 tutuklu sanığın yakınları ve avukatları mahkeme salonuna gelmeye başladı.

Tutuklu sanıklar, saat 10.20 itibarıyla jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilmeye başlandı. İzleyici bölümünde bulunan sanık yakınları, isimlerini söyleyerek selam vermeye çalıştı. Salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Duruşma savcısının bir gün önce tahliyesini talep ettiği, Özgür Karabat’ın şoförü tutuklu sanık Sırrı Küçük’e eşi, “Hazırlan, yarın seni almaya geliyoruz” sözleriyle seslendi.

Sanık yakınlarının mesajları salona damga vurdu. Pınar Gülten, eşi Ramazan Gülten’e sevgisini dile getirirken, Nazan Başelli’nin kızı Doğa Turap annesine “Anneciğim günaydın, seni çok seviyorum” sözleriyle seslendi. Kızının doğum günüyle ilgili sözlerine karşılık Nazan Başelli, “Her gün olacak, her gün” yanıtını verdi.

Bir başka duygusal an ise bir babanın kızına “Iraz, güzel kızım günaydın” diye seslenmesiyle yaşandı. Salondan “Görür, görür” şeklinde karşılıklar yükseldi.

Serhat Kapki için ise doğum günü kutlaması yapıldı. Ailesinin “İyi ki doğdun” sözlerine, salondaki birçok kişi eşlik etti. Annesi sevgisini dile getirirken, kardeşi Murat Kapki de Serhat’a sarılarak annesine selam gönderdi.

Salon genelinde “İyi misin?”, “Elbiselerin geldi mi?” gibi günlük ve insani soruların da sık sık dile getirildiği görüldü.

İmamoğlu salona alkışlarla girdi

Ekrem İmamoğlu saat 10.35’te salona getirildi. Tutuklu sanıkların ayağa kalktığı görüldü. Avukatlara el sallayan İmamoğlu’nun bazı sanıklarla tokalaştığı ve sarıldığı anlar dikkat çekti. İzleyici bölümünden alkışlar yükselirken, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.

Tahliye talepleri alındı

Duruşmada, Ali Rıza Akyüz’ün avukatı Fatih Rüştü Şahingöz’ün tahliye talebi ele alındı. Savunmada, Capacity AVM sahiplerinin geçmişte sunduğu bazı belgelerin mahkeme tarafından gerçeğe aykırı bulunduğu, ayrıca müvekkil ile aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

Ardından söz alan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Nevzat Kaan Karcılıoğlu, müvekkilinin daha önce kamuoyunda gündeme gelen bir yapının yıkım sürecinde aktif rol aldığını hatırlattı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve müvekkilin suçsuz olduğuna işaret eden bir rapor bulunduğu, ancak bu tür lehe delillerin iddianamede yer almadığı vurgulandı.

Bugün duruşmada tutuklu sanıkların avukatlar tahliye taleplerini iletiyor.

Tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan'ın avukatı Tora Pekin, şöyle dedi:

"Avukatlığın nasıl suç haline getirildiğini görmek için tutuk sevk yazısına ve tutuklama kararına bakmamız gerekecek. Fakat avukatlık faaliyetinin suç sayılmasına dair savcılık ve sulh ceza hâkimliğinin kullandığı ifadelere geçmeden önce tutuklamaya dayanak yapılan iki sözde beyan delili var, onları aradan çıkaralım. Bunlar Servet Yıldırım’ın ve Adem Soytekin’in itirafçı olarak verdikleri ifadelerdir. Altını çizelim Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasının yegane sebebi bu iki kişinin beyanlarıdır."

İBB DAVASINDA 14. GÜN Mehmet Pehlivan’ın avukatı Pekin: Kontrol c, kontrol v ile karar veriyorsunuz

Tutuklu sanıkların avukatlarından savunma: “Müvekkiller suçsuz”

Ahmet Güldü’nün avukatı Ahmet Keskin, müvekkilinin Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketinde ofis görevlisi olarak çalıştığını belirterek, örgüte bilerek yardım etmesinin mümkün olmadığını savundu. Keskin, Güldü’nün 2014’ten bu yana aynı şirkette çalıştığını ve banka veya resmi kurum işlemleri için verilen vekaletin tutuklanmasına neden olduğunu ifade etti. Avukat, “Ahmet Güldü şirketteki en sorumsuz kişidir” dedi.

Hakan Karanis’in avukatı Ahmet Kurtuluş ise, müvekkilinin yalnızca Murat Gülibrahimoğlu ile tanışıklığı nedeniyle tutuklandığını belirtti. Kurtuluş, polislerin dahi suçlamayı anlamakta zorlandığını ve iddiaların somut dayanağı olmadığını vurguladı.

Murat Gülibrahimoğlu’nun idari işler müdürü olan Yener Torunler’in avukatı Ahmet Keskin, 1 Nisan 2026’da yaptığı savunmada, müvekkilinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamaların belirsiz ve yetersiz olduğunu ifade etti.

Keskin, Torunler’in uzun yıllar kamu görevinde bulunmuş emekli bir polis olduğunu ve Gülibrahimoğlu’nun şirketinde yalnızca idari işlerden sorumlu bir yönetici olarak çalıştığını belirtti. Müvekkilinin görevinin; şirket binası, güvenlik ve günlük işleyişle ilgilenmek olduğunu vurgulayan Keskin, bankalardan para çekme işlemlerinin de tamamen patron talimatıyla ve banka onayıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Savunmada, çekilen paraların şirkete değil, Murat Gülibrahimoğlu’nun şahsi hesaplarına ait olduğu ve Torunler’in bu paraları yalnızca kasaya teslim ettiği ifade edildi. Avukat Keskin, müvekkilinin paranın nerede ve nasıl kullanıldığını bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Talimatla para çeken bir çalışanın, bu paranın kullanım amacını sorgulaması beklenemez” dedi.

Örgüt üyeliği suçlamasına da değinen Keskin, iddianamede müvekkilinin örgüt yapısı içinde yer aldığına dair somut bir delil bulunmadığını, hatta bazı aşamalarda bu suçlamadan vazgeçildiğini öne sürdü. Torunler’in ne siyasi bir faaliyetinin ne de maddi bir kazanç artışının bulunduğunu belirten savunma, müvekkilin örgütle bağlantılı gösterilmesinin “zorlayıcı yorumlara” dayandığını savundu.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Yener Torunler’in, isnat edilen suçlara dair somut fiillerin ortaya konulamadığını dile getiren Keskin, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başladı.

Dosyada 107 tutuklu ve 5 müşteki sanık yer alıyor. Duruşma bu hafta perşembe gününe kadar, savunması henüz alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleriyle devam edecek.

Mahkeme heyeti bu hafta içinde sanık avukatlarının beyanlarını dinleyecek ve tutuklu sanıkların durumunu inceleyecek. Hafta sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından perşembe günü bazı sanıklar hakkında tahliye kararı çıkabileceği belirtiliyor.

Avukat Aynur Tuncel Yazgan, İBB Davası'nı anlattı: Sanıklar insan onuruna aykırı uygulamalara maruz kalıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

