İBB davasında 10. gün: Dosya hukuki değerlendirmeden çok “niyete dayalı”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 107’si tutuklu toplam 402 sanığın yargılandığı İBB davasının 10. gün duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında 1 No'lu duruşma salonunda (Silivri) devam etti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü duruşmada bugün kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şİşli Belediye Başkanı Resul Emrahj Şahan'ın avukatı konuştu.

Şahan’ın avukatı: Suçlamalar hukuki değil, niyete ilişkin

BirGün’den Kayahan Ayhan'ın haberine göre, duruşmanın sabah oturumunda söz alan Resul Emrah Şahan’ın avukatı Doğa Şanlıoğlu ise soruşturma sürecinin başından itibaren Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yapıldığını savundu.

Dosyaya erişim haklarının kısıtlandığını, soruşturmanın gizlilik kararı altında yürütüldüğünü ancak buna rağmen iddianamenin basına servis edildiğini öne süren Şanlıoğlu, bu durumun savunma hakkını zedelediğini söyledi.

İddianamenin hem içerik hem de hukuki tutarlılık bakımından ciddi sorunlar taşıdığını ifade eden Şanlıoğlu, müvekkiline yöneltilen suçlamaların hukuki değerlendirmeden çok “niyete dayalı” olduğunu savundu. Savcıların yalnızca aleyhe delilleri topladığını, lehe olan hususların ise dosyada yer almadığını belirten Şanlıoğlu, Şahan için tahliye talebinde bulundu.

Günün ilk bölümünde tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Doğa Şanlıoğlu savunma yaptı ve müvekkili için tahliye talebinde bulundu.

Çalık sağlık sorunlarını anlattı, tahliyesini istedi

Ardından Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Fikret İlkiz söz aldı ve Resul Emrah Şahan’a sorular yöneltti. Şahan, tutuklama kararının verildiği duruşmada tek başına bulunduğunu söyledi. Avukatının yanında olduğunu ve kararın bir örneğinin kendisine verildiğini doğruladı.

İlkiz, dosyada yer alan 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2025/348 sorgu sayılı ve hakim Songül Özdemir Aydoğdu imzalı 9 sayfalık tutuklama kararını hatırlattı. Bu kararda Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan’ın şüpheli olarak yer aldığını belirtti. Şahan ise sorguda yalnız bulunduğunu ve kendisine verilen tutanağın bu belge olduğunu ifade etti.

Soruların ardından duruşmaya ara verildi. Ara sırasında Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü sizi çok seviyorum” dedi ve basına “İyi ki varsınız” sözleriyle seslendi.

Aranın ardından savunmasına geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hakkında yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi. Soruşturma aşamasında önce irtikapla suçlandığını, daha sonra rüşvet suçlamasıyla yedi ayrı olayın kendisine isnat edildiğini söyledi. Belediyelerin suç örgütü olarak gösterilmesini yanlış bulduğunu ifade etti.

Çalık, rüşvet aldığına dair beyanların çelişkiler içerdiğini dile getirdi. Herkesin farklı rakamlar ve farklı senaryolar anlattığını söyledi. “İskan gecikti” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, projelerin büyüklüğü dikkate alındığında işlemlerin makul sürede tamamlandığını belirtti. Büyük ölçekli projelere kısa sürede ruhsat verilebildiğini vurguladı.

Sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini anlatan Çalık, İzmir Buca’da cezaevinde bulunduğunu ve uzun süredir özgürlüğünden mahrum kaldığını söyledi. Buna rağmen umudunu kaybetmediğini ifade etti. Tahliyesini talep eden Çalık, somut delillere dayanmayan iddialarla hüküm kurulamayacağını dile getirdi. Gerçeklerin ortaya çıkacağını ve doğruluktan sapmadığını vurguladı.

Duruşma sona erdi. Yargılamaya yarın devam edilecek.

Duruşmada günün öne çıkanları

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildiğinde salonda sloganlar yükseldi. Tutuklu sanıklar alkışlarla karşılanırken, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin doğum günü de salonda “İyi ki doğdun Buğra” sloganlarıyla kutlandı.

Aranın ardından Mehmet Murat Çalık'ın savunmasıyla duruşma devam etti.

