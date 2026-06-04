Erkekler Mayıs’ta 14 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mayıs’ta en az 14 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

Erkekler, Mayıs’ta az 46 kadını yaraladı, en az 13 kız ve oğlanı istismar etti, 18 kadını taciz etti. Erkekler, 106 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın ilk beş ayında 112 kadını öldürdü.

Mayıs’ta 43 kadının ve yedi çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Mayıs’ta basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (2), Aydın (2), Bartın (1), Bilecik (1), Bursa (2), Burdur (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Elazığ (1), Gümüşhane (1), Hakkari (1), Isparta (1), İstanbul (6), Karabük (1), Karaman (2), Kocaeli (1), Konya (1), Malatya (1), Mardin (3), Mersin (1), Muğla (1), Samsun (2), Urfa (3), Van (1), Yalova (1), Zonguldak (1)

Mayıs’ta basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Antalya (1), Balıkesir (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Kastamonu (1), Samsun (1), Urfa (1)

Cinayet

Erkekler, Mayıs’ta en az 14 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 26 idi.

Mayıs’ta erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Alev Y., Amine Bozkurt, Arzu Özden, Ayten Öztürk, Demet B., Derya Ç., Fatma Karakaya, Gülden K., Kübra Yapıcı, Leyla K., Maya Ülker, Nazife Çiğdem D., Nurgül A., Zehra Aydın.

Erkekler, beş adını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. Bir kadını da kıskandığı için öldürdü. Erkeklerin sekiz kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

Dokuz kadını kocası, sevgilisi / eski kocası, dört kadını oğlu ve babası gibi aile üyeleri öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 11 kadını ev içinde, üç kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 10 kadını ateşli silahlarla, üç kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını darp ederek öldürdü.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Ağrı (1), Antalya (2), Aydın (1), Çanakkale (1), Elazığ (1), Hatay (1), İstanbul (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Konya (2), Malatya (1), Sakarya (1)

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 15 fail vardı. 11 fail erkek tutuklandı. Üç fail intihar etti. Bir fail kaçtı.

Mayıs Ayında Aydınlatılan Cinayet Konya’da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan (43) isimli kadının, cezaevinden izinli çıkıp firar eden eski kocası M.T.’nin (46) başından tabancayla vurarak öldürdüğü ve dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. Tutuklu erkeğin 40’ın üzerinde suç kaydı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. İstanbul'da 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan İran vatandaşı Farkhondeh Ghaem Maghami (68) isimli kadın, Kırşehir'de ölü bulundu. Olayla ilgili E.B., M.A. ve S.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. E.B. (49) isimli erkeğin kadınla ilişkisi olduğu ve tartıştığı kadını boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini Kırşehir'de bir araziye attığı belirlendi. Denizli’de 2016 yılında kaybolan Ayşen Aycan B. (21) isimli kadını, eski kocası T.B. (40) isimli erkeğin darp ederek öldürüp boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden erkek tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Mayıs 2026'da en az iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl bu sayı bir idi.

Bir çocuğu babası boğarak ev içinde öldürdü. Bir çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Ev dışında kesici aletle öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Poyraz Tekin T., Doruk Efe B.

Erkeklerin çocuğu öldürdüğü şehir Hatay (1), Elazığ (1).

Hukuki Süreç Çocukları öldüren iki fail erkek vardı. Tutuklandı.

Taciz

Mayıs’ta erkekler en az 18 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 16 idi.

Erkekler, bir kadını ev içinde, 17 kadını ev dışında taciz etti.

Bir kadını temizlik işçisi, bir kadını akrabası, bir kadını memur, dokuz kadını pansiyonunda kaldığı erkek taciz etti. En az altı kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller İstanbul (3), Samsun (1), Zonguldak (2), Diyarbakır (1), Muğla (9), Bolu (1), Yozgat (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 11 fail erkek vardı. Üç fail tutuklandı. Üç fail gözaltına alındı. Beş fail hakkında yasal süreç başlatıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Mayıs’ta erkekler iki kadına tecavüz etti. Bir kadına akrabası, bir kadına da eski sevgilisi tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Ankara (1), Artvin (1).

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden iki fail vardı. İki fail de tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mayıs’ta en az 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 50 idi.

Erkekler, çocukları ev dışında okul, park gibi yerlerde istismar etti.

Dört çocuğu babası/üvey babası, üç çocuğu bakkal istismar etti. Bir çocuğu annesinin sevgilisi istismar etti. En az 6 çocuğu istismar eden 42 failin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Ankara (1), Antep (2), Bartın (1), Denizli (3), İstanbul (2), İzmir (2), Samsun (1), Zonguldak (2)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 49 fail vardı. En az 37 fail tutuklandı. Üç fail gözaltına alındı. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı. Dört failin süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Mayıs’ta en az 46 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 68 idi. Failler arasında da polisler vardı.

En az dokuz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 28 kadını kocası/sevgilisi erkekler, altı kadını damadı, oğlu erkekler, bir kadını yöneticisi, bir kadını meslektaşı, bir kadını da taksici yaraladı. En az dokuz kadını yaralayan erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az altı kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin, 40 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 22 kadını ev içinde, 24 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 30 kadını darp ederek, 12 kadını ateşli silahla, dört kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Afyon (1), Aksaray (1), Aydın (4), Burdur (1), Bursa (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (15), İstanbul (10), İzmir (1), Kayseri (2), Kocaeli (2), Malatya (2), Sakarya (1), Samsun (2), Urfa (1)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 48 fail vardı. Sadece dört fail tutuklandı. En az 20 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Altı fail kaçtı. Dokuz fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında adli kontrol kararı verildi. En az sekiz failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mayıs’ta erkekler, en az 106 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 277 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Çankırı (5), Malatya (10), Mersin (67), Sakarya (10), Tekirdağ (14)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 31 fail vardı. 29 fail tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)