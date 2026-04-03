DW: Dîroka Weşanê: 03.04.2026 09:18 3 Nîsan 2026 09:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.04.2026 09:21 3 Nîsan 2026 09:21
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di doza ÎBBê de 18 kes serbest bûn

Dema biryar hat dayîn di salona dadgehê de dirûşma 'Tirkiye bi te serbilind e' hat berzkirin. Danişîn dê 6ê Nîsanê roja Duşemê bidome.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Di doza ÎBBê de 18 kes serbest bûn

Di doza Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (ÎBB) de ku 407 bersûc tên darizandin. Duh danişîna 15emîn a dozê pêk hat û biryarên navberê hatin eşkere kirin.

Pêr bi şev (1ê Nîsanê) di saet 23.00an de danişîna 14emîn bi dawî bûbû û parêzerên 73 bersûcan daxwaza tehliyeyê kiribûn. Duh (2yê Nîsanê, Pêncşem) danişînê berdewam kir û daxwazên hemû parêzeran hatin girtin.

Danişîn li salona bi hejmar 1 a li hemberî Girtîgeha Marmarayê (Sîlîvrî) danişîn pêk hat. Xizm û parêzerên 107 bersûcên girtî li salona dadgehê amade bûn.

Di danişînên ku roja Duşemê dest pê kirin û rojên Sêşem, Çarşem û Pêncşemê berdewam kirin de, parêzerên 107 girtiyan axivîn û daxwaza azadkirina wan kirin.

Ji bo 18 kesan biryara tehliyeyê hat dayîn

Şandeya dadgehê biryar da ku Sırrı Kuçuk, şofêrê Ozgur Karabat, karmendê Agaç A.Ş.yê Fatih Yagci, karsaz Ali Uner, karsaz Evren Şirolu, karsaz Ebubekir Akin, personelê İSPERê Davut Bildik, Sekretera Taybet a İBBê Kadriye Kasapoglu, Altan Erturk, Huseyin Yurttaş, Kadir Ozturk, şofêrê Murat Ongun, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, şofêrê Kadriye Kasapoğlu, Baran Gonul, Mahir Gun, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı û Nazan Başelli bên berdan.

Ev biryar di salona dadgehê de bi dirûşma "Tirkiye bi te serbilind e" hat pêşwazîkirin. Danişîn dê roja Duşemê, 6ê Nîsanê berdewam bike.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
İBB dadgeh Doz
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu...

bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Dadgehê di doza IBBê de biryara valakirina salonê da
9 Adar 2026
Dadgehê di doza IBBê de biryara valakirina salonê da
24EM MEŞA ŞEVÊ A FEMİNÎST
Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"
9 Adar 2026
Jin û LGBTÎ+yî li Taksîmê bûn: "Rizgariya me di femînîzmê de ye"
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - SİBAT 2026
Mêran di Sibatê de 22 jin kuştin
6 Adar 2026
Mêran di Sibatê de 22 jin kuştin
Li Amedê panela Roja Zimanê Dayikê: “Zimanê Dayikê û Perwerde”
23 Sibat 2026
Li Amedê panela Roja Zimanê Dayikê: “Zimanê Dayikê û Perwerde”
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
20 Sibat 2026
Li Amedê parka “Gulistana Zimanan” vebû: Zimanê dayîkê maf e, bêdengkirin bêedaletî ye
