HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 12:22 2 Nisan 2026 12:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 12:28 2 Nisan 2026 12:28
Okuma Okuma:  2 dakika

İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?

Dava sürecinde daha önce de bazı avukatların sanıkları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya yönlendirdiği ve önceden hazırlanmış ifadeleri imzalatmaya çalıştığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Evrim Kepenek

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

402 kişinin yargılandığı “İBB davası” olarak bilinen ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dün görülen 14. duruşmasında, sanık Vedat Şahin üzerinden yeni bir tartışma gündeme geldi.

18.00'DAN SONRAKİ BÖLÜM
Şahin’in avukatı Muhittin Arık, tahliye talebinde yaptığı açıklamada müvekkilinin soruşturma aşamasında bazı avukatlar tarafından “iradesi fesada uğratılarak” etkin pişmanlık kapsamında ifade vermeye yönlendirildiğini öne sürdü. Arık, söz konusu ifadelerin geri çekildiğini de mahkemeye bildirdi.

Etkin pişmanlık sürecindeki avukat: Albayrak

Bu gelişmenin ardından, Vedat Şahin’in etkin pişmanlık sürecindeki avukatının İsmail Mirsad Albayrak olduğu ortaya çıktı.

Albayrak’ın dosyada halen 5 sanığın daha avukatlığını yürüttüğü ve bu kişilerin tamamının da soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Bu durum, söz konusu ifadelerin hangi koşullarda alındığına dair tartışmaları derinleştirdi.

“Hazır ifade” iddiaları yeniden gündemde

Dava sürecinde daha önce de bazı avukatların sanıkları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya yönlendirdiği ve önceden hazırlanmış ifadeleri imzalatmaya çalıştığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Albayrak’ın da bu iddialarla anılmasıyla birlikte, benzer suçlamalarla gündeme gelen avukat sayısının altıya çıktığı belirtiliyor. Daha önce Mehmet Yıldırım, Selcan Akar, Recep Seyhan, Hamza Uçar ve Mücahit Birinci de benzer iddialarla gündeme gelmişti.

Kapki ifadesini geri çekmişti

Öte yandan, Özgür Özel, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada davada “itirafçı” konumundaki Murat Kapki’nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi geri çektiğini duyurmuştu.

Kapki’nin mahkemeye sunduğu dilekçede, örgüt üyesi olmadığının anlaşılması ve ailesini koruma amacıyla ifade verdiğini belirttiği, ayrıca daha önce ifade veren bazı isimlerin beyanlarına benzer ifadeler kullandığını söylediği aktarıldı.

Aynı süreçte Özel, “İBB kumpası borsası” iddiaları kapsamında kamuoyuna bazı belgeler de sundu. Buna göre, Mücahit Birinci’nin Murat Kapki’ye, tahliye edilmesi için “yalan ifade vermesi” yönünde teklif sunduğu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar talep ettiği öne sürüldü.

İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldı. Birinci hakkında, iddialara ilişkin ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol kararı verildi.

AKP tarafından disipline sevk edilen Birinci’nin daha sonra parti üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası ekrem imamoğlu Muhittin Arık Vedat Şahin
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu...

bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

