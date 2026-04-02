İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?

402 kişinin yargılandığı “İBB davası” olarak bilinen ve İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dün görülen 14. duruşmasında, sanık Vedat Şahin üzerinden yeni bir tartışma gündeme geldi.

Şahin’in avukatı Muhittin Arık, tahliye talebinde yaptığı açıklamada müvekkilinin soruşturma aşamasında bazı avukatlar tarafından “iradesi fesada uğratılarak” etkin pişmanlık kapsamında ifade vermeye yönlendirildiğini öne sürdü. Arık, söz konusu ifadelerin geri çekildiğini de mahkemeye bildirdi.

Etkin pişmanlık sürecindeki avukat: Albayrak

Bu gelişmenin ardından, Vedat Şahin’in etkin pişmanlık sürecindeki avukatının İsmail Mirsad Albayrak olduğu ortaya çıktı.

Albayrak’ın dosyada halen 5 sanığın daha avukatlığını yürüttüğü ve bu kişilerin tamamının da soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Bu durum, söz konusu ifadelerin hangi koşullarda alındığına dair tartışmaları derinleştirdi.

“Hazır ifade” iddiaları yeniden gündemde

Dava sürecinde daha önce de bazı avukatların sanıkları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya yönlendirdiği ve önceden hazırlanmış ifadeleri imzalatmaya çalıştığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Albayrak’ın da bu iddialarla anılmasıyla birlikte, benzer suçlamalarla gündeme gelen avukat sayısının altıya çıktığı belirtiliyor. Daha önce Mehmet Yıldırım, Selcan Akar, Recep Seyhan, Hamza Uçar ve Mücahit Birinci de benzer iddialarla gündeme gelmişti.

Kapki ifadesini geri çekmişti

Öte yandan, Özgür Özel, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada davada “itirafçı” konumundaki Murat Kapki’nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi geri çektiğini duyurmuştu.

Kapki’nin mahkemeye sunduğu dilekçede, örgüt üyesi olmadığının anlaşılması ve ailesini koruma amacıyla ifade verdiğini belirttiği, ayrıca daha önce ifade veren bazı isimlerin beyanlarına benzer ifadeler kullandığını söylediği aktarıldı.

Aynı süreçte Özel, “İBB kumpası borsası” iddiaları kapsamında kamuoyuna bazı belgeler de sundu. Buna göre, Mücahit Birinci’nin Murat Kapki’ye, tahliye edilmesi için “yalan ifade vermesi” yönünde teklif sunduğu ve bunun karşılığında 2 milyon dolar talep ettiği öne sürüldü.

İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldı. Birinci hakkında, iddialara ilişkin ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol kararı verildi.

AKP tarafından disipline sevk edilen Birinci’nin daha sonra parti üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

Cihaner İBB davasını yorumladı: İktidar için yeni bir siyasal hikâye kurma aracı

