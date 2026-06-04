Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

Ankara’da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı (33), kendi iş yerinde tabancayla vurarak öldüren F.Y. (51) isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Balıkesir’de sevgilisi Dilruba Elif Çetin’i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren B.İ. (27) isimli erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 2 Mayıs’ta Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Sanık avukatlarının itirazını reddeden mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Diyarbakır’da eski karısı İlayda Alkaş (22) isimli kadını tabancayla öldüren C.A. (30) isimli erkeğin ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 4 Mayıs’ta başladı. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Eylül tarihine ertelendi.

Antalya’da eski karısı Hanım Biçer (30) isimli kadını boğarak öldüren H.Ç. (33) isimli erkeğin 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından tutuklu yargılandığı dava 4 Mayıs’ta başladı. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Mersin’de sevgilisi Esra Asena Temir’i (27) darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla M.B. (28) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 5 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri’de eski sevgilisi Ebru Kekilli (36) isimli kadını sokakta tüfekle öldüren A.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 6 Mayıs’ta başladı. Savcı, erkeğin 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve gerekli tahkikatın yapılması amacıyla duruşmayı Haziran ayına erteledi.

Antep'te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş B. (38) isimli kadının 3. kattan düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı alındı. Aile ve avukatları tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde birçok kritik delilin yeterince incelenmediği ileri sürüldü.

İzmir’de Ceyda Yüksel (21) isimli kadını öldüren S.D. (46) isimli erkeğe 'Kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 18 yıla hapis cezası 6 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi tarafından da onandı. Karar sonrası annesi “Kızımın adaleti için 6 yıldır mücadele ediyorum. Kızımın cinsel yakınlaşmayı reddettiği gerekçesiyle öldürülmesi meşrulaştı. Bu karar sadece Ceyda için değil, tüm kadınlar adına verildi. Çok üzgünüm ve çok canım yanıyor. Yine de mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim.” açıklamasında bulundu.

Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu karısı Y.Ş.’yi öldürmek için gittiği binada karşılaştığı bina görevlisinin karısı Melek Gül isimli kadını öldüren emekli başçavuş İ.Ş. isimli erkeğin ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 6 Mayıs’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Edirne’de karısı Didem Ö.A. (38) ile oğulları Doruk Kaan A.’yı (9) boğarak öldüren Ö.G.A. (41) isimli erkeğin 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 8 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli kadının ölümüne ilişkin sanık Ü.U. isimli erkeğin “intihara teşvik etme”, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından tutuklu yargılandığı dava 8 Mayıs’ta devam etti. Savcı, mütalaasında erkeğin 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu karısı Rabia A. (26) isimli kadını öldüren R.A. (33) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 8 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova (37) ve Ergashalieva Sayyora (32) isimli kadınların öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma 8 Mayıs’ta tamamlandı. Savcı, D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) isimli erkekler hakkında “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara’da eski sevgilisi Gülhan Taş (30) isimli kadını sokakta bıçaklayarak öldüren M.S. (38) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan Mihriban Yılmaz'ın (26) öldürülmesine ilişkin F.İ. (26) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer tutuksuz sanıklardan Ö.İ. ve R.Ç. ile eşi R.Ç. için de suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan F.İ.'nin amcası H.İ. hakkında ise suça yardım etmekten 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bursa’da boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Ç. (52) isimli karısını tabancayla öldüren A.Ç. (61) isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 11 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası verdi, ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. ‘Ruhsatsız silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis ile 3 bin lira para cezasına hükmetti.

İstanbul’da denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin yargılanan Y.G., F.B. ve Y.H.A. isimli 3 erkek hakkında 11 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Y.G.'yi 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. F.B. de 'kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Y.H.A.'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

İzmir’de karısı Gözde G. (25) isimli kadının tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili E.G. (22) isimli erkeğin 'Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 11 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Kasten öldürme' suçundan somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçunun da dosyadan ayrıldığı belirtildi. Savcı verilen beraat kararını, istinafa taşıdı.

Eskişehir’de sevgilisi Deniz Oktay’ı (30) boğarak öldürüp cesedini yakan İ.G. isimli erkeğin ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 11 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa’da eski sevgilisi Fatma Elif Kutlu’yu (25) aracında tabancayla öldüren H.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 12 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezası verdi.

Zonguldak’ta komşusu Dilara Yıldırım (24) isimli kadını bıçaklayarak öldüren S.S. (33) isimli erkeğin ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 12 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan takdiri indirim ile birlikte müebbet hapis cezası verdi. Erkeğin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Siirt’te komşuları Gülhan Börülce (39) isimli kadını evinde bıçaklanarak öldüren Ş.K. (33) isimli erkek ve karısı F.K.’nin (30) ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından tutuklu yargılandığı davada 12 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Ş.K.’ye 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma’ suçundan da 11 yıl hapis cezası verdi. Karısı F.K. ise beraat etti.

Bursa’da eski karısı Sevgi Yandık (27) isimli kadını bıçaklayarak öldüren D.Ş. isimli erkeğin yargılandığı dava 13 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Temmuz tarihine ertelendi.

Trabzon’da boşanma aşamasındaki karısı Sinem S. (27) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.E.S. (30) isimli erkeğin “tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada 15 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Selma K. (38) isimli kadını bıçaklayarak öldüren İ.K. (42) isimli erkeğin “kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 14 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İzmir’de annesi Hatice A. (54), babası Şadi A. (67) ve abisi Mehmet A.’yı (33) öldüren M.A. (31) isimli erkeğin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 15 Mayıs’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da karısı Ummuhan K. (25) isimli kadını darp ederek öldüren Y.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Mayıs’ta gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, erkeğin karısına yönelik darp eylemini kabul ettiği, ancak "öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı" belirtildi. Mahkeme heyeti, 30 Nisan’da erkeği “eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama” suçundan indirimsiz 14 yıl hapis cezasına mahkûm etmişti.

İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’i (44) okulda öldüren Z.A. (52) isimli öğretmeni ve 6 öğrenciyi yaralayan F.S.B. (17) isimli oğlanın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 20 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, F.S.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Haziran tarihine ertelendi.

Erzurum’da 2007 yılında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan Fadime Koçoğlu isimli kadının ölümüyle ilgili E.Y. isimli erkek hakkında 20 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan hapis cezası talep etti.

Aydın’da boşanma aşamasında olduğu karısı Burcu D. (52) isimli kadını tabancayla öldüren polis memuru H.D. (53) isimli erkeğin 'eşi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 21 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Müesser B.Ü. (42) isimli kadını pompalı tüfekle öldüren hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ü. (53) isimli erkeğin ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 22 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “nitelikli kasten öldürme” suçundan haksız tahrik indirimi uyguladı ve 24 yıl hapis cezası verdi.

Muğla’da Rusya vatandaşı eski karısı Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldüren paralı asker A.K. (49) isimli erkeğin 'Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada 25 Mayıs’ta gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, A.K. hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili gerekçeli kararda, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.

Ankara’da Semanur Arslan (27) isimli kadının 43. kattan “düşerek” ölmesiyle ilgili davada 27 Mayıs’ta basına yansıyan karara göre 2. kez takipsizlik kararı verildi. Kararda, Arslan'ın cep telefonunun imaj kaydının alınamadığı belirtildi. Arslan'ın, şüpheli F.D. isimli erkek ve E.Ö. isimli kadının eylemleri nedeniyle vefat ettiğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Daha önce verilen takipsizlik kararı, iki şüphelinin HTS kayıtlarının incelenmemesi, DNA analizi yapılmaması, ‘veda’ mesajının kim tarafından yazıldığının tespit edilmemesi nedeniyle kaldırılmıştı.

İstanbul’da karısı Gülten Ü. (41) isimli kadını tabancayla öldüren S.Ü. (49) isimli erkeğin yargılandığı davada 31 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çocuk Cinayeti

Mersin’de servis çalışanı Eyüp Can Arıcı (12) isimli oğlanı bıçaklayarak öldüren N.U. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 1 Mayıs’ta başladı. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamı ile olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mersin’de sevgilisi Hiranur Nilgün A. (16) isimli kız çocuğunu araç içerisinde tabancayla vurarak öldüren H.A.Ş. (19) isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z.’nin (27) ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından yargılandığı davada 9 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, H.A.Ş.’ye (19) “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayet sırasında araçta bulunan M.Z. (27) ve N.Ç. (20) ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklaması geri bırakıldı. İki sanık da tahliye edildi.

İstanbul'da 25 yıl önce kızı Hande Ç. (12) isimli kız çocuğunu evinde boğazı keserek öldüren N.Ç. (65) isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Mayıs’ta Yargıtay son kararı verdi. Babaya verilen “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası kararını onadı.

Diyarbakır’da Yasemin Y. (10) isimli kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuklu kuzen M.Ç. (17) ve tutuksuz kuzen İ.Y.T. (17) isimli oğlanların yargılandığı davada 21 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklu kuzen M.Ç.'nin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz kuzen İ.Y.T.'nin ise isnat edilen suçtan beraatine karar verdi.

Maraş’ta arkadaşı Mustafa Öztürk’ü (15) tabancayla boynundan vurup ölümüne neden olan M.K. (16) isimli oğlanın tutuklu yargılandığı davada 28 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, M.K. hakkında ‘Kasten öldürme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şiddet / Yaralama

Kayseri’de E.G. isimli kadını darp edip eve kilitleyen ve eşyalarını gasp eden M.K. isimli erkeğin 'yol kesmek suretiyle silahlı yağma' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava 6 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul’da aynı aileden 10 kişiyi, araçlarında Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle darp eden, hamile Z.Y. (31) isimli kadın ve bir çocuğu (14) yaralayan polis memuru ile ilgili soruşturmada 14 Mayıs’ta bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda “şiddet ve işkence tespit edilememiştir” denildi.

Kayseri’de eski karısı F.D. isimli kadını 8 bıçak darbesiyle yaralayan M.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 21 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Tekirdağ’da eski karısını darp eden savcı T.K.U. isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “basit yaralama” suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti.

Konya’da cezaevinden çıktıktan sonra karısı F.I. ve oğlu A.I.’yı (16) darp eden Hasan H.I. (40) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 27 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “silahlı tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi Ayrıca oğluna karşı “basit yaralama” suçundan 9 ay, eşine karşı “kadına karşı basit yaralama” suçundan ise 1 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplan 4 yıl hapis cezası verildi. Erkek tutuklandı.

İstanbul’da karısı B.Ç. (41) isimli kadını iterek öldürmeye teşebbüs eden A.Ş. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 31 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Cinsel Saldırı

Ankara’da eski sevgilisi gazeteci N.N.A. isimli kadına cinsel tacizde bulunup tehdit eden bulunan polis memuru M.E.G. isimli erkeğin yargılandığı dava 13 Mayıs’ta devam etti.

Diyarbakır’da üniversite öğrencisi Ö.Y.’ye yönelik cinsel saldırı, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin M.Ö isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, silahla tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ankara’da A.A. isimli kadına cinsel tacizde bulunana polis memuru H.K. isimli erkek hakkında verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı 22 Mayıs’ta açıklandı. Mahkeme, “uyuşturucu ihbarı” bahanesiyle girilen evde A.A.’ya yönelik cinsel saldırının sabit olduğuna hükmetti. Erkeğe “basit cinsel saldırı” suçundan 7 yıl 6 ay, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Kararda, erkeğin kamu görevinin sağladığı otoriteyi mağdur üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı ifade edildi.

Muğla’da E.S. (22) isimli kadına gittiği eğlence mekânında cinsel tacizde bulunan mekân çalışanı İ.İ isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Mayıs’ta basına yansıyan karar göre mahkeme heyeti, erkek hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan 5 sene hapis cezası verdi. Erkeğe takdiri indirim uygulandı ve ceza 4 sene 2 aya düşürüldü. Erkek hakkında tutuklama kararı da uygulanmadı.

Kayseri’de bir ceza infaz kurumunda görev yapan kadın infaz ve koruma memurunun, aynı kurumda görevli müdür tarafından cinsel tacize ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla açılan davada 30 Mayıs’ta beraat kararı çıktı. Mahkeme, suçun işlendiğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmederken, memur kadın kararı istinafa taşıdı.

Taciz

İstanbul’da düğün salonunda kadın çalışanlara ait giyinme odasına gizli kamera yerleştirerek kadınları taciz ettiği iddia edilen H.D. isimli erkeğin ‘özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz’ suçlarından tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Bilirkişi raporunda kameraların güvenlik amacıyla kullanıldığı ve suç unsuru oluşturmadığı belirtildi. 5 Mayıs’ta basına yansıyan karara göre mahkeme heyeti, erkeğin beraatine karar verdi.

Kocaeli’de otobüs durağında K.A. (28) isimli kadını taciz eden M.B. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. 8 Nisan’da basına yansıyan habere göre Mahkeme heyeti, erkeğin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İzmir’de kadın öğretmeni taciz eden müdür yardımcısı N.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 8 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “cinsel taciz” ve “çalışana şiddet” suçlarından toplam 4 yıl hapis cezası verdi.

Tehdit

İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Y.A.M.’yi tehdit eden M.E.U. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 12 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme, mütalaa hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul’da öldürülen Atlas Çağlayan isimli oğlan çocuğunun annesi G.Ç.’ye ve ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesi ve sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında M.Y.K. (18) isimli erkeğin 'nitelikli tehdit' suçundan yargılandığı davada 13 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan verilen cezayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da kızı Hifa İkra Ş. (8) isimli kız çocuğunu istismar eden A.Ş. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 5 Mayıs’ta başladı. Duruşma 14 Ekim’e ertelendi. Erkeğin tutuksuz yargılanmasını protesto eden anne Fatma Nur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Ş. (8) 2 Mart’ta ölü bulunmuştu.

İstanbul’da üvey kızı B.Y. (23) isimli kız çocuğunu istismar eden Z.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. 4 Mayıs’ta basına yansıyan karara göre mahkeme heyeti, erkeğe "çocuğa cinsel taciz" yerine "sarkıntılık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Erkeğin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Adıyaman’da zihinsel engelli E.S. (17) İsimli kız çocuğunu istismar eden L.Ö., N.A., İ.A. ve M.B. isimli erkeklerin tekrar yargılandığı davada 6 Mayıs’ta basına yansıyan karara göre Nitelikli cinsel istismar” suçlaması, “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçuna dönüştürüldü. Mahkeme, E.S.’nin şikâyetten vazgeçtiğini gerekçe göstererek erkekler hakkında davayı düşürme kararı verdi. Yerel mahkeme ilk yargılamada sanıklar hakkında beraat kararı vermiş, avukatların itirazı üzerine istinaf mahkemesi bu kararı bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere geri göndermişti.

Aydın’da kuzenleri olan 2 kız kardeşi istismar eden erkeğin yargılandığı dava 6 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Temmuz tarihine erteledi.

Erzurum’da zihinsel engelli S.K. isimli kız çocuğunu istismar eden Doktor İ.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada verilen 17 yıllık hapis cezası, üst mahkeme tarafından bozuldu. 7 Mayıs’ta basına yansıyan karara göre Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi, yerel mahkemenin kararında hem usule hem de esasa ilişkin önemli eksiklikler bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, istinafın işaret ettiği eksiklikleri gidererek yeniden yargılama yapacak.

Ankara’da bir ortaokulda kız öğrenciyi (13) istismar eden 17 oğlan çocuğunun yargılandığı davada 7 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, beraat kararı verdi. Çocuğun ailesi karara itiraz etti.

Zonguldak’ta olan M.D. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden H.K. isimli erkeğin ‘cinsel istismar’ suçundan yargılandığı davada 7 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 15 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Van’da kız kardeşini istismar ederek hamile bırakan Ş.Ş. isimli erkeğin 'zincirleme şekilde ikinci derecede kan hısımlığı bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklu yargılandığı dava 7 Mayıs’ta devam etti.

Nevşehir’de 11 öğrenciyi istismar eden sınıf öğretmeni O.B. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 11 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “cinsel istismar” suçundan toplam 107 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Zonguldak’ta üvey çocuğunu istismar eden Ö.M. isimli erkeğin “cinsel istismar” suçundan tutuklu yargılandığı davada 12 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle

beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Diyarbakır’da karısının kardeşinin kızı N.Ö.’yü (10) istismar eden M.H.C. (50) isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin “kişiyi hürriyetinden alıkoyma” ve “cinsel saldırı” suçlarından 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Muğla’da 1’i üvey 3 kızını istismar eden erkeğin yargılandığı davada 13 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 54 yıl hapis cezası verdi.

Şırnak’ta 12 çocuğu istismar eden Y.A. isimli erkeğin “cinsel istismar” suçundan yargılandığı dava 13 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Haziran tarihine ertelendi.

Ankara’da 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerini istismar eden R.Ö. isimli erkeğin “çocuğun cinsel istismarı” suçuyla tutuksuz yargılandığı dava 14 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Eylül tarihine erteledi.

Ankara’da TBMM’de 4 stajyer öğrenciyi istismar eden 4’ü tutuklu 5 erkeğin “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 15 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin mevcut durumunun devamına karar verdi. Duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi.

Hakkari’de komşusu olan kız çocuğunu (9) istismar eden N. isimli erkeğin yargılandığı dava 15 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, davayı 27 Haziran tarihine erteledi.

İstanbul’da dershanedeki kız çocuklarını istismar eden kurs merkezi sahibi M.D.Ö. isimli erkeğin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçlarından tutuklu yargılandığı dava 15 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Haziran tarihine ertelendi.

Ankara’da 5 öğrenciyi istismar eden A.Ö. (65) isimli erkek öğretmenin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel İstismarı", bir öğrenciye karşı ise "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tekrar yargılandığı dava 19 Mayıs’ta devam etti. Savcı, erkek hakkında 4 öğrenci yönünden "kesin delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat, yalnızca 1 öğrenci yönünden cezalandırma talep etti. Erkeğe önceki kararda 38 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. 28 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, A.Ö.'ye önce 3 yıl hapis cezası verdi. Eylemin öğretmenlik sıfatı ve eğitici yükümlülüğü kötüye kullanılarak gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 aya yükseltildi. Takdiri indirim uygulanarak ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Erkek, beraat kararları ve ceza miktarının azlığı nedeniyle cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Kocaeli’de kız çocuğunu (14) sosyal medya uygulaması üzerinden şantajla tehdit ederek cinsel istismarda bulunan M.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 20 yıl hapis cezası ile müstehcenlik suçundan ayrıca 6 yıl 3 ay hapis ve 6 bin TL adli para cezası verdi.

Bartın’da G.Ö. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden 26 erkeğin yargılandığı davada 26 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, 18 yaşından büyük 26 erkek hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından 16 yıldan aşağı olmamak üzere 22,5 yıldan 94,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Aksaray’da 5 oğlanı istismar eden antrenör M.Ç. (42) isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği 2 çocuğa yönelik “sarkıntılık suretiyle cinsel istismar” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından suçlu buldu. İyi hal indirimi uygulanan erkeğe toplamda 9 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi. 3 çocuğa karşı eylemleri nedeniyle ise atılı suçu işlediğine dair sanık savunmasını aksi ispat edecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat ettirildi. Çocukların avukatları ise verilen karara itiraz etti.

Ordu’da oğlu E.D.’yi (5) istismar eden A.Y.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Mayıs’ta erkeğin adli kontrol kapsamında takılan elektronik kelepçe sistemini ihlal ettiği iddia edildi. Mağdur çocuğun annesi Ö.B., cihazın şarj edilmemesi nedeniyle sinyal alınamadığını ve sanığın bir süre boyunca takip edilemediğini söyledi.

(GDT/EMK)