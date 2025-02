Bakırhan'dan Bahçeli'ye: Ortağınız barış umudunu yok etmeye çalışıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Tuncer Bakırhan, 21 Şubat Dünya Anadili Günü vesilesiyle konuşmasına ana dili olan Kürtçe ile başladı. Kürtçe olarak, “Her dil bir güzel bir renktir, varlıktır. Biz de dilimiz, Kürtçenin onurumuz olduğunu söylüyoruz. Bugün hem irademiz hem de dilimiz inkâr ediliyor. Kayyım sistemi düşmanlıktır” dedi.

“İktidar çözümsüzlükte ısrar ediyor”

Van’a kayyım atanmasına tepki gösteren ve yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendiren Bakırhan, “Van halkının iradesini gasp edemezsiniz. Yolsuzluk, hırsızlık yapan kayyımlarınızı, onların pratiklerini Van halkına kabul ettiremezsiniz” diye konuştu.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van’da yapılan darbe barış ve çözüme dair samimiyetsizliğiniz ortadadır. Bir yandan çözüm naraları atacaksanız, diğer yandan Sayın Öcalan’a yönelik devletlerarası komplonun olduğu gün Van’a kayyım atayacaksınız. AKP iktidarı, diyalog ve müzakere çabalarına karşı sabotaj yapıyor. Van’da Tişrîn’e kadar bugün olan HDK operasyonuna kadar barış umudunu ortadan kaldırmak isteyen sabotajcı bir aklı var. Toplum 15 Şubat’ta Sayın Öcalan’dan bir çağrı beklerken; iktidar çözümsüzlükte ısrar eden yaklaşımlarıyla topluma mesaj verdi. Biz çağrı bekliyorduk onlar kayyım ile mesaj verdiler.”

“Türkiye’yi karanlık bir ülkeye çevirme projesi”

“Fikrinde kayyım olanın zikrinde barış olur mu?” diye soran Bakırhan, bugün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri, gazetecilere ve sanatçılara yönelik gözaltı operasyonlarına tepki gösterdi:

“Bu siyasi kırım operasyonu, ülkenin barış, demokrasi ve çözüm arayışına yönelik topyekûn bir saldırıdır. Bu baskıcı ve hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Arkadaşlarımıza yapılan bu saldırılar, Türkiye’yi karanlık bir ülkeye çevirme projesinden başka bir şey değildir. Her birimizin bu yolda alnı ak. Kim ne yaparsa yapsın, halklar mücadelesi, haklı mücadelemiz durmayacak ve devam edecektir.”

Bahçeli’ye çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Siz, Türk-Kürt ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasından bahsediyorsunuz, ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor” dedi.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz, bu sürece doğum sancısı diyorsunuz; iktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bugün bu ölü doğuma karşı durmak, Kürt-Türk ittifakını savunmak hepimizin görevidir ve bu görevimizi her şeye rağmen layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

DEM Parti olarak biz barışa inanıyoruz, biz diyaloğa ve müzakereye inanıyoruz. Ortağınız ve yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir Sayın Bahçeli? Bu soruyu biz de, 85 yurttaş da merak ediyor.”

“Her çözüm iradesi sabote ediliyor”

Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı Heyeti’yle yaptığı son görüşmeye dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Devlette bir akıl var ki barıştan, çözümden, halkların eşit yaşamasından korkuyor. Birileri savaşın devam etmesini, Kürtlerin her daim düşman gibi gösterilmesini istiyor. Niye? Çünkü bu düzen devam ederse, iktidarlarını sürdürmek kolay olacak. İşte tam da bu nedenle Kürt halkının her barış adımı, her çözüm iradesi sabote ediliyor. Böylece ülkede olup biten diğer haksızlıkların üzeri de örtülüyor. Bu düzenin bize dayattığı şey şu oldu: Türk korkacak, Kürt güvensiz hissedecek.

“İşte Sayın Öcalan heyetimizle yaptığı son görüşmede bu konuda çok önemli bir siyasi çıkış kapısı aralıyor. 'Kürt’ü bir tehdit olarak gören devlet algısının artık ortadan kalkması gerektiği' değerlendirmesini yapıyor. Çünkü Kürt karşıtlığı üzerinden kurulan bu oyun, bu halklara çok büyük acılar yaşattı. Gerçekten de öyle… Sayın Öcalan, işte tam da bunu söylüyor: Gelin, eski korkularımızı bırakalım. Geçmişin dar hesaplarını, çatışmalarını, düşmanlıklarını geride bırakalım. Biz de bu paradigmaya ve hakikate sonuna kadar inanıyoruz, sahipleniyoruz.”

“Bu süreci desteklemek gerekiyor”

Bakırhan, “sürece dair kaygıları olan bütün muhalif çevrelere” de seslenerek, “Bu yeni paradigma ile birlikte güvenlik, beka uydurmaları statükocuların ellerinden alınacak, demokratik muhalefete geniş bir siyaset ve kazanım alanı açılacaktır. Onun için bu süreci desteklemek gerekiyor” diye konuştu.

