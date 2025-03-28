İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan serbest

Perşembe geç saatlerde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan çıkarıldığı mahkemeden yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

SAVUNMA HAKKI BASKI ALTINDA İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'a gözaltı

İmamoğlu gözaltıyı sosyal medya hesabından protesto etmişti.

Neden gözaltı?

Pehlivan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alındığı anlaşıldı.

Evinde gözaltına alınan Pehlivan, sağlık kontrolü için getirildiği Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından emniyet müdürlüğüne nakledildi.

Pehlivan savcılıktaki sorgusunda “Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'a 1 milyon 500 bin TL göndermekle suçlandı.

Pehlivan yanıtında "[...] raporda para transferi olarak belirtilen tespitlerin tamamı yalandır." dedi.

"Bu, gerçeği yansıtmayan raporlarla söz konusu soruşturmalarda tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Gözaltında olmasaydım bu raporu gerçeğe aykırı ve manipülatif şekilde hazırlayan kişilerle alakalı gözaltında bulunmasaydım bugün suç duyurusunda bulunacaktım." diyen Pehlivan "Mehmet Ali Çalışkan'a doğrudan gönderdiği bir para transferi [olmadığını]" söyledi.

Pehlivan, "Reform Vakfı'nın üyesi ve bağışçısı [olduğunu] ve kendisine sorulan 2 milyon 400 bin TL'yi bağış olarak vakfa gönderdiğini" söyledi.

Pehlivan: "Hakkımdaki soruşturma önceki davalarda avukat olduğum için açıldı"

Pehlivan, hakkındaki soruşturmanın "[...] önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütme[si] nedeniye açıldığını" ileri sürdü.

"Bu dosyalardaki avukatlığım sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da raporun düzenlendiği asıl soruşturma da hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

"Bu avukatlık mesleğine ve savunma hakkına saldırı"

Pehlivan'ın avukatları da "müvekillerinin gözaltına alınmasıyla avukatlık güvencesinin hem kendisi hem müvekkili Ekrem İmamoğlu açısından zedelendiğini [...] Müdafi sıfatıyla verdiği beyanlar ve yaptığı açıklamalar[ından ötürü] [...] TCK madde 26 uyarınca [...] ceza verilemeyeceğini" ikleri sürerek [...] eldeki soruşturmanın avukat Mehmet Pehlivan'ın şahsında avukatlık mesleğine ve savunma hakkına saldırı olduğunu " belirttiler.

Mahkeme Pehlivan ve avukatlarının talebi yönünde İmamoğlu'nun avukatının yurt dışına çıkma yasağı koşuluyla serbest bırakılmasına karar verdi.

(AEK)