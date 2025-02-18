10 ilde HDK'ye operasyon: 60 gözaltı kararı

İstanbul’da sabaha karşı düzenlenen ev baskınlarında Emek Partisi (EMEP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) ve HDK üyesi çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada 60 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı. 10 ildeki operasyonlarda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 52 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli olarak yürütülen Halkların Demokratik Kongresi soruşturması nedeniyle sabaha karşı çok sayıda eve baskın yapıldı, 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar elleri arkadan kelepçelenerek götürüldü. Gizlilik kararı nedeniyle gözaltına alınanların avukatları ile görüşmesine izin verilmiyor.

Gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle: Ahmet Eniş, Ahmet Saymadi, Ali Meşe, Alya Akkuş (DEM Iğdır il Eşbaşkanı), Atilla Özdoğan (DBP), Ayşe Panuş, Aynur Cengiz (HDK), Dilek Posl (Çağrı dergisi), Elif Akgül (Gazeteci), Ender İmrek, Ercüment Akdeniz (gazeteci), Erkin Barın Göylüler (Devrimci Parti), Esengül Demir (HDK), Filiz Çay, Hacı Aslan (DBP), Halit Elçi (SYKP), İzzettin Yaman (DBP), Kardelen Taş (SYKP), Mehmet Saltoğlu (SYKP), Mehmet Turp (EMEP), Melek Kızılocak (Çağrı dergisi), Melik Kayhan (HDK), Mustafa Mayda (EMEP), Naci Sönmez (Yeşil Sol), Nurcan Kaya (Avukat, Barış Vakfı), Osman Zorba (HDK), Pınar Aydınlar (Sanatçı), Sema Barbaros (EMEP İstanbul İl Başkanı), Semiha Şahin (ESP), Şenol Karakaş (DSİP Eş Genel Başkanı), Şerif Can Dilaver, Taner Güven (Ressam), Yıldız İmrek (Avukat), Yıldız Tar (gazeteci), Yunus Öztürk

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Tepkiler

Emek Partisi: "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

Ezilenlerin Sosyalist Partisi: "Söz, eylem ve örgütlenme özgürlüğümüze dönük bu saldırılar birleşik mücadelemizi engelleyemeyecek. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

Yeşil Sol Parti: "İktidar, siyasetin demokratik refleksini tamamen yok etmek, hukuk dışı yöntemlerle sivil demokratik siyaseti devre dışı bırakmak istiyor. Bu darbeci zihniyeti kınıyor, hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz."

SYKP: "DEM Parti MYK üyesi yoldaşımız Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyesi yoldaşlarımız Halit Elçi ve Ahmet Saymadi sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındı. İktidarın sosyalistlere, yurtseverlere, devrimcilere dönük bu tür saldırılarına diz çökmeyeceğiz. Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın."

DSİP: "Baskılar bizi yıldıramaz. Bu sabah yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan çok sayıda kişiden biri de yoldaşımız Şenol Karakaş. İzmir'de evinden alınan DSİP Genel Başkanı Karakaş, İstanbul'a götürülüyor. Yoldaşımız derhal serbest bırakılsın."

(EMK)