ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 17:56
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 18:12
1 dk Okuma

Bakırhan ve Başarır dahil 11 vekil hakkında fezleke hazırlandı

11 milletvekiline ait toplam dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakırhan ve Başarır dahil 11 vekil hakkında fezleke hazırlandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri Adalet ve Anayasa komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.

Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şunlar:

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez,

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, 

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt,

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat,

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın,

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın,

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan,

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz.

Cemal Enginyurt ile Salihe Aydeniz hakkında 2’şer fezleke yer alıyor. 

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
fezleke
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git