Bakırhan ve Başarır dahil 11 vekil hakkında fezleke hazırlandı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri Adalet ve Anayasa komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.
Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şunlar:
DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez,
DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir,
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt,
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat,
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın,
Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın,
DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan,
DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz.
Cemal Enginyurt ile Salihe Aydeniz hakkında 2’şer fezleke yer alıyor.
(RT)