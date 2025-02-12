Hatimoğulları Van'da konuştu: İktidar diyalog sürecini dinamitliyor

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından dün belediye binası önünde başlayan nöbet eylemi devam ediyor.

Nöbet ikinci gününde devam ederken; kentte yürüyüş yapıldı. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Eşitllik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ile Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal Cumhuriyet Caddesi'nden belediye binasına yürüdü.

Yürüyüş sırasında polis megafonundan, alkış ve slogan atılmaması için anonslar geçti. ve yürüyüş boyunca bir kaç farklı noktada grubun önü kesildi. Ancak polisin engellemesine rağmen kitle belediye binasına ulaştı.

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"Ali Cengiz oyunlarıyla halkımızın iradesi gasp ediliyor"

Belediye önünde yapılan açıklamada konuşan Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından yaşanan süreci hatırlattı ve ekledi:

"31 Mart seçimlerinde demokratik ve barışçıl yollarla sandıkta sizlerle, sizin iradenizle baş edemeyenler yine yargı kumpaslarıyla, Ali Cengiz oyunlarıyla halkımızın iradesine çökmeye çalışıyorlar. Bu soğuk havaya rağmen bugün, 31 Mart’ta ve sonrasındaki mazbata gaspı girişiminde kendi onurunu iradesini görkemli bir şekilde savunan halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hırsızlar kalkmışlar yeniden yargı kumpaslarıyla şunu diyorlar; 'Biz Van’da yaşayan 1 milyon 200 bin insanın iradesini tanımıyoruz, biz Van halkını insan olarak görmüyoruz. Sizin seçme ve seçilme hakkınız yok. Biz sizin bu iradenizin üstüne getirir bir tane memur koyarız. Bunu da utanmadan yaparız' diyorlar."

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"Kayyımlarla süreci dinamitliyorsunuz"

Eylemde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve adı konulmayan ‘süreç’ tartışmalarına değindi.

Hatimoğulları, “İmralı ile görüşmeler oluyor ve Kürt Sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için diyalog süreci konuşuluyor. Ancak belediye eşbaşkanlarımıza ceza vererek bu diyalog süreci dinamitleniyor. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

“Barış ve diyalog sürecinin devam etmesinden yanayız” diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti: “Bizler DEM Parti olarak Kürt halkı olarak Türkiye halkları olarak bu ülkenin aydınları demokratları olarak bu ülkenin onurlu muhalefetini yürütenler olarak onurlu bir barış ve diyalogtan yanayız. Bu diyalogun barışla taçlanmasından yanayız. Ama bizlere her sabah şafak operasyonu çekerek belediye eş başkanlarımıza cezalar yağdırarak, belediyelerimize kayyım atayarak bu diyalog sürecini dinamitlemektesiniz. Saraya buradan çağrı yapıyoruz.”

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(RT)