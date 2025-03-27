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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 17:14
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 18:07
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KONDA araştırdı: Kamuoyu, İmamoğlu protestolarında nerede duruyor?

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 27'si "eylemler haksızdır" diyor. Toplumun yüzde 73’ü (21+52) eylemleri belirli şartlar altında haklı görüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KONDA araştırdı: Kamuoyu, İmamoğlu protestolarında nerede duruyor?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 24-25 Mart'ta yaptığı görüşmelerde, yurttaşlara İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve protestolarla ilgili düşüncelerini sordu.

Elde edilen veriler, toplumun genelinde protestolara temkinli; ama olumlu bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Araştırma bulgularına göre:

  • Yüzde 21, eylemleri haklı buluyor. 
  • Yüzde 52, düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. 
  • Yüzde 27, eylemler haksızdır diyor.

Eylemlere dair üç görüş

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını destekleyenler protestolara büyük oranda karşı çıkarken, tutuklamaya karşı olanlar eylemleri büyük ölçüde haklı buluyor.

İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulanların yalnızca yüzde 3’ü “Eylemler haklıdır” derken, yüzde 32’si “Düzeni bozmadıkça haklıdır” görüşünü savunuyor; yüzde 65 ise eylemleri tamamen haksız buluyor.

Tutuklamayı yanlış bulanların yüzde 43’ü eylemleri doğrudan haklı, yüzde 56’sı ise düzeni bozmadıkça haklı görüyor. Bu grupta yalnızca yüzde 2’lik bir kesim eylemleri haksız buluyor.

Tutuklama hakkında fikir beyan etmeyenler arasında ise yüzde 5 “Eylemler haklıdır”, yüzde 65 “Düzeni bozmadıkça haklıdır” derken, yüzde 30 eylemleri haksız bulduğunu ifade ediyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB protestoları Konda Araştırma Şirketi aydın erdem
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