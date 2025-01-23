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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2025 14:51
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 17:20
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DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan açıklaması

"Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan açıklaması
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, dün (22 Ocak) ikinci kez PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor. Ancak Türk, sağlık sorunları nedeniyle dünkü ziyarette yer alamadı.

"Bu süreç hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır"

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre, heyetin dün gerçekleşen görüşmeye dair açıklaması şöyle:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz."

Öcalan'ın açıklaması

Mezopotamya Ajansı'na konuşan DEM Partili bir yetkili ise, Öcalan’ın Kartalkaya'daki otel yangını ve ilân edilen “milli yas” nedeniyle kapsamlı bir açıklama yapılmasının doğru olup olmayacağını heyet ile tartıştığını ve bu nedenle böyle bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Bir başka DEM Partili yetkili ise, Öcalan’ın sürece dair, “Daha kat edilecek çok yol var. Bu sefer başarmamız lazım,” dediğini paylaştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti Abdullah Öcalan Kürt sorununda çözüm tartışmaları
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