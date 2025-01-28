Bahçeli'den İmralı açıklaması: Beklenen çağrı bir an önce yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ve CHP’nin erken seçim çağrılarına değindi.

“Erken seçim beklentilerinin hayalden öteye geçemeyeceğini” belirten Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yaşayacağını ve yaşatılacağını” söyledi.

Bahçeli, İmralı görüşmeleriyle ilgili ise; “DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir” dedi.

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Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yangında sorumluluğu olanlar hesap vermeli"

“Bir hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı?

Yangında kimin sorumluluğu buluyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz adalet ve hukuk gereğidir. Otel sahibinden, il özel idaresine, valilikten, belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin.

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"Cumhurbaşkanlığı sistemi yaşayacak"

“CHP’nin 12 Eylül’de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa, kınında beklemekten yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır.

DEM Parti ile Öcalan görüşmesi

“Son olarak diyeceğim odur ki, DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.”

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(RT)