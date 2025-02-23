Bakırhan: Tarihi bir çağrı var ama bazıları memnun değil

“AKP ve MHP iktidarı yine yanlış rotada”

Konuşmasına kongreye katılanlara teşekkür ederek başlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyım atamalarına, ‘kent uzlaşısı’ ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonlarına tepki gösterdi.

“Hem dünya hem Ortadoğu hem de Türkiye tarihsel bir süreçten geçiyor” diyen Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tarihsel süreçte bütün ülkeler, bütün yönetimler bugüne kadar yapmış oldukları politikaları gözden geçirerek, kendisini yeni döneme ve gelişmelere göre şekillendirmeye çalıştığı bu süreçte maalesef Türkiye, AKP ve MHP iktidarı yine yanlış rotada ve yolda yol almaya devam ediyor. Dünya, Ortadoğu yeniden şekillenirken bizimkiler hala 100 yıllık ret ve inkâr politikalarını hayata geçiyorlar.

“Hakkari’den başlayarak Türkiye’nin dört bir yanına kayyım atamaya devam ediyorlar. Yine alnının terinin karşılığını almak isteyen bunun için direnen greve giden insanca yaşam mücadelesi veren emekçiler darp ediliyor, öncüler tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Bu yetmiyor. Belediye eş başkanları hakkında soruşturmalar başlıyor. Yargı muhalifler üzerinden bir sopa olarak kullanılmaya devam ediyor.”