biamag’da bu hafta

Bu haftaki biamag’ın editörlüğünü Hikmet Adal üstlendi.

Bu hafta biamag’da kolektif belleğin kırılma anlarını, dillerin bastırıldığı yerden yükselen sesleri, hatırlamanın politik yönünü, direnişin biçimlerini, okuyacaksınız. Elbette yine edebiyat, belgesel film ve bireysel hikâyelerle birlikte.

Şeyhmus Diken, “şehitlik” söylemiyle kurulan iktidar dilini sorguluyor ve mağdur ölülerin kimliksizleştirilmesine karşı, barışın yeni bir dilde kurulması gerektiğini hatırlatıyor.

Heidi Korkmaz, 56 metrekarelik bir dairenin içinde, bir sineğin gözünden bir insanı anlatıyor. İnce bir mizah, güçlü bir gözlem yeteneği ve alışılmadık bir anlatı deneyimi…

Seçkin Özsoy, 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü’nü anmanın ötesine taşıyor ve bu günün politik içeriğini geri çağırıyor: Anadili hakkı mücadelesini liberal “çokdillilik” söyleminden ayıran bir eleştiriyle.

Murat Türker, Selanik Belgesel Festivali’nde öne çıkan filmleri yazdı. Trans ebeveynlik, ameliyatla belirlenen cinsiyet kimlikleri ve Vietnam Savaşı'nın çocukları üzerinden alternatif aile biçimlerini anlattı.

Hicran Cengiz, “pamuk şeker”in tarihini ve siyasallaşmasını ele alıyor. Newroz’da pamuk şeker dağıtan polislere atıfla Mansur Yavaş’ın sözlerinden İstanbul mitingindeki “Mansur, alsana pamuk şeker” pankartına uzanan yolculuk...

Erhan Ürküt, kendi deneyiminden yola çıkarak Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim’e bir mektup yazdı. Diyarbakır’dan İstanbul’a, bir Kürt ile bir Türk’ün benzer haksızlıklarda buluşan duygu dünyası…

Kıvanç Eliaçık, Almanya’nın eski Moskova Çalışma Ataşesi Dr. Frank Hoffer’in Ukrayna yazısını Türkçeye çevirdi: Zelenski’nin Batı’dan gördüğü muamele üzerinden Ukrayna’nın yalnızlığı ve Avrupa’nın dağınıklığı.

Hüseyin Bul, Irmak Zileli’nin “Şimdi Buradaydı” romanını değerlendirdi. Romanı bir ebeveyn rehberi olarak da okunabilir kılan psikolojik derinliği ve anlatım tekniklerini inceledi.

Barış Onur Örs, Türkiye’nin mevcut durumunu “bir bataklık ekosistemi” olarak tarif etti ve gençlerin isyanını bu bataklığın içinden yükselen yeni bir dil olarak ele aldı.

Nilgün Karataş, Nobel ve Pulitzer ödüllü Toni Morrison'un Sevilen romanını yazdı.

Cumartesi günü biamag’da buluşmak üzere.

(HA)