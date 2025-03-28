Boğaziçi rektörü, akademisyenlerin nöbet alanına gübre döktürdü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her iş günü Rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri nöbet eylemi alanına gübre döküldü.

Gelişmeyi, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu duyurdu.

Prof. Dr. Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet’i, meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?” diye sordu.

#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz ” diyerek kayyım rektörlere karşı çıkan Boğaziçili akademisyenler, 1050 gündür Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protestolarını sürdürüyor.

KAYYIM REKTÖRE DİRENİŞ SÜRÜYOR Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbeti 1000. gününde

“Çime hayvan gübresi atılmaz”

“Boğaziçi Direnişi’ni yok etmek sözü vererek rektör olan Naci İnci, 21 Ağustos'taki rektör ataması tarihi yaklaştıkça panik içinde ne yapacağını şaşırmış vaziyette,” diyen Prof. Dr. Tuğcu’nun, diğer paylaşımları şöyle:

“Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. M. Naci İnci üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor.

“Bugünlük nöbet bitti. Şimdi kendisi püfür püfür gübre kokusunun dibinde oturabilir.

“Bu arada basitlik gübre dökmekle bitmiyor. Gübreyi dökenler ‘Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz’ diye akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler.

“Böyle basitlikler hep geri teper ve tepiyor. İşte böyle yaptığınız basitlikle kalırsınız, bununla anılırsınız!”

Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ni Avrupa Üniversiteler Birliği’nden çıkardı

(VC)