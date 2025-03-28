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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 17:25
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 17:39
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Boğaziçi rektörü, akademisyenlerin nöbet alanına gübre döktürdü

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, “Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet’i, meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Boğaziçi rektörü, akademisyenlerin nöbet alanına gübre döktürdü
Fotoğraflar: Tuna Tuğcu/X

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her iş günü Rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri nöbet eylemi alanına gübre döküldü.

Gelişmeyi, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu duyurdu.

Prof. Dr. Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet’i, meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?” diye sordu.

#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” diyerek kayyım rektörlere karşı çıkan Boğaziçili akademisyenler, 1050 gündür Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protestolarını sürdürüyor.
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbeti 1000. gününde
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“Çime hayvan gübresi atılmaz”

“Boğaziçi Direnişi’ni yok etmek sözü vererek rektör olan Naci İnci, 21 Ağustos'taki rektör ataması tarihi yaklaştıkça panik içinde ne yapacağını şaşırmış vaziyette,” diyen Prof. Dr. Tuğcu’nun, diğer paylaşımları şöyle:

“Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. M. Naci İnci üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor.

“Bugünlük nöbet bitti. Şimdi kendisi püfür püfür gübre kokusunun dibinde oturabilir.

“Bu arada basitlik gübre dökmekle bitmiyor. Gübreyi dökenler ‘Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz’ diye akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler.

“Böyle basitlikler hep geri teper ve tepiyor. İşte böyle yaptığınız basitlikle kalırsınız, bununla anılırsınız!”

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
boğaziçi direnişi boğaziçi akademisyenleri Boğaziçi Üniversitesi naci inci
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