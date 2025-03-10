DBP ve DEM Parti 8 kentte halkla buluştu: Barışı her yerde anlatmalıyız

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısının ardından dün (9 Mart) başlattığı halk toplantıları devam ediyor.

Van, Diyarbakır, Hakkari Yüksekova, Ağrı, Erzurum, Urfa, Şırnak ve Siirt’te yapılan toplantılarda, Öcalan’ın çağrısının “Ortadoğu’da barışı kapsadığı” anlatıldı.

Van

Van’da bir düğün salonunda yapılan buluşmaya, ikinci İmralı görüşmesinde yer alan Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, DEM MYK üyesi Derya Arslan ile DBP PM üyesi Hüseyin Özsoy katıldı. Toplantı, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

Yüksekova

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen buluşmaya ise DEM Parti MYK üyesi Latif Çetin, TJA (Tevgera Jinên Azad- Özgür Kadın Hareketi) aktivisti Gülbahar Alpsoy ve DEM Parti Hakkari Milletvekilli Onur Düşünmez katıldı. Düşünmez, “barış çağrısının doğru anlaşılması için böyle bir çalışmaya başlattıklarını” ifade etti.

Ağrı

Ağrı, kent merkezinde yapılan toplantıya ise DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz, Nejla Demir ile DBP MYK üyesi Murat Sarısaç, Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Hazal Aras ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Aydeniz, "Hem dünyada hem Ortadoğu’da hem de Türkiye’de büyük kaosların yaşandığı bir dönemden geçiliyor. Bugün Suriye’de Alevilere karşı büyük katliamlar yaşanıyor. Bu katliam, işgalci ve tekçi zihniyetin kendi geleceği için halklara karşı yapmış olduğu zulmü ve baskıyı gösteriyor. Bütün farklılıkların tanındığı demokratik düzeni inşa etmeliyiz” dedi.

Erzurum

Erzurum merkez, Hınıs ve Tekman ilçelerinde yapılan toplantılara da DEM Partili vekiller katıldı. Toplantı kapalı bir şekilde gerçekleşti.

Urfa

Urfa’nın Suruç ilçesinde DEM Parti ilçe binasında yapılan toplantıya DEM Parti Urfa Milletvekilleri Ömer Öcalan, Ferit Şenyaşar, TJA aktivisti Ayla Akat Ata, DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Eşsözcüsü Yüksel Mutlu, DEM Parti Hukuk Komisyonu Eşsözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan Ömer Öcalan, şunları söyledi: "27 Şubat çağrısı önemli bir çağrı oldu ve birçok açıdan dikkat çekti. Sayın Öcalan'ın söylediklerinin derinlikli tartışmaya ve bugünden sonra ne yapacağımızı konuşma ihtiyacı var. Biz bu sürece yabancı değiliz. Sayın Öcalan birçok kez barış için elini taşın altına koydu. 27 Şubat'ta yapılan çağrının amacına ulaşması için bizim kimi sorumluluklarımız var. Birçok deneyimimiz var. Sayın Öcalan rol ve misyonunu oynamak istiyor. Suriye'de şu an birçok gelişme yaşanıyor. Aleviler katlediliyor. İnançlar nedeniyle insanlar katlediliyor. Yükümüz ağır ama bunu paylaşmamız lazım. Kürtler Ortadoğu için bir model öneriyor. Herkesin eşit ve kendi dili ve inancı ile yaşadığı bir model. Bu proje Sayın Öcalan'ın projesi. Barış ve Demokratik Toplum çağrısı bu açıdan önemli. Demokratik bir toplum inşa etmek için yola çıktık. Barışın hakikatini her yerde anlatmamız lazım.”

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.

Şırnak

Şırnak’ta DEM Parti İl Örgütü’nde yapılan toplantıya Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez katıldı. Saygı duruşunun ardından buluşma basına kapalı bir şekilde devam etti.

Diyarbakır

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yapılan toplantıya DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Gülşen Özer, Ergani Belediye Eşbaşkanı Birsen Azak ve ilçe yöneticileri katıldı. Toplantıda, halkın görüş ve önerileri alındı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Siirt

Siirt’in Kurtalan ilçesi DEM Parti binasında yapılan toplantıya Mezopotamya Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki Dayanışma Derneği (MED TUHAD FED) Eşbaşkanı Kerem Canpolat, TJA aktivisti Xece Şahin, DBP, DEM Parti il, ilçe yöneticileri, Kurtalan Belediye Eşbaşkanları Sadiye Aktin ve Ali Rıza Bingöl ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ardından konuşan DEM Parti İl Eşbaşkanı Eşref Tekin, konuştu. Tekin, “Şüphesiz DEM Parti olarak tüm kurumlarımızla, canla başla bu kararın arkasındayız, Sayın Öcalan’ın çağrısının arkasındayız. Onurlu bir barış için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Toplantı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

(RT)