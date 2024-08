TİP heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Meclis'in 14 Ağustos'ta toplanmasında ısrarcıyız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti, Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Meclis Başkanlığında yapılan görüşmeye TİP Genel Başkanı Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldı.

TİP heyeti, Kurtulmuş'tan, Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı nedeniyle Meclis'in olağanüstü toplanmasını görüştü.

Görüşmenin ardından TİP Genel Başkanı Baş, açıklama yaptı.

Görüşmenin tek başlığının AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karar olduğunu ifade eden Baş, "Bizim talebimiz, beklentimiz Milletvekilimiz Can Atalay'ın bir an önce Meclis kütüğüne kaydının yapılması. Umuyoruz ki en kısa zamanda hayata geçirilir" dedi.

Erkan Baş: Meclis vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı

"Takvim tartışması var"

Meclis'in tatilde olması nedeniyle olağanüstü toplantı kararı alınması gerektiğini belirten Baş, şöyle devam etti: "Son durum şöyle; Meclis'te temsil edilen partilerin tümüyle görüşmeler gerçekleştirildi. CHP, DEM Parti, Saadet-Gelecek grubu, Deva Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti milletvekilleri olağanüstü toplantı çağrımıza ortak bir imza ile destek vereceklerini söyledi. İYİ Parti imza vermedi ancak olağanüstü toplantıya katılacaklarını ifade ettiler.

"Şu an bir takvim tartışması var. Bizim beklentimiz; 15 Ağustos'ta Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı toplantıdan önce Meclis'in olağanüstü toplanması. AYM'nin bu kararı varken bu karar hiç yokmuş gibi Meclis'in başka bir gündemle olağanüstü toplanmasını kabul etmediğimizi dile getirdik.

Meclis Başkanlığı'na dilekçe verilecek

"Sayın Başkan '16'sı olur mu' diye önerdi. Teşekkür ederiz, belli ki Meclis düşünüyor bu konuyu. Fakat 15'inde sanki AYM'nin bu kararı hiç yokmuş gibi Meclis'in rutin faaliyetine devam etmesi bizim için mümkün değil. Bizim beklentimiz, konuya ilişkin somut adımların atılması ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha tescil edilmesi ile beraber tahliyenin yolunun açılması. Tahliyenin ardından da gelip yemin ederek görevine başlaması. Yarın itibarıyla da biz diğer siyasi partilerle birlikte olağanüstü toplantı için dilekçemizi Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Meclis'in 14 Ağustos'ta toplanması için ısrarcıyız."

AKP’den CHP'ye 'Can Atalay' telefonu

AYM, 'yok hükmündedir' dedi Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti. Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının "hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına" karar verdi. Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti. Karar, eski AYM Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Muhammed Emin Kuz'un da yer aldığı 4'e karşı 10 üyenin oyuyla oyçokluğuyla alındı.

(RT)