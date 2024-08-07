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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 17:17
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Can Atalay'dan Kurtulmuş'a dilekçe: Özlük haklarımı iade edin

Can Atalay, cezaevinden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a faks gönderdi. AYM kararına uyulmasını isteyen Atalay, özlük haklarının iadesi ve tesisi için gerekli tüm işlemlerin yapılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Can Atalay'dan Kurtulmuş'a dilekçe: Özlük haklarımı iade edin

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), "milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" kararının ardından özlük haklarının iade edilmesi talebiyle Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

Atalay, cezaevinden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a faksla dilekçe gönderdi.

Dilekçede, AYM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararını hatırlattı ve şöyle dedi: “AYM’nin sözü edilen son kararında, hakkımda ‘Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının varlığını sürdürdüğünün kabulü de mümkün değildir’ saptamasını önemle dikkatinize sunmak isterim. TBMM’nin itibarının ve hukukunun daha fazla zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, Anayasa Mahkemesi’nin açık kararları doğrultusunda öncelikle özlük haklarımın iadesi ve tesisi için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini Anayasa’nın 2, 138, 153, 158’inci maddeleri uyarınca talep ederim."

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