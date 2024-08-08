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Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 11:56
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 12:16
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AKP’den CHP'ye 'Can Atalay' telefonu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 14 Ağustos'ta Meclis'in Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanması için hazırlık yaptıklarını ancak Meclis yönetiminden “16 Ağustos olsa ne dersiniz?” teklifi geldiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP’den CHP'ye 'Can Atalay' telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay ile ilgili yapılacak olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

BirGün'e konuşan Günaydın, 14 Ağustos için hazırlıklarını yaptıklarını ancak Meclis yönetiminden “16 Ağustos olsa ne dersiniz?” teklifi geldiğini söyledi.

Günaydın, “16 Ağustos” önerisinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan değil, TBMM Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı'ndan geldiğini ifade etti.

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Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerle olağanüstü toplantı için temas kurduklarını söyleyen Günaydın, Cumhur İttifakı üyeleri ve İYİ Parti dışında tüm siyasi partilerden milletvekillerinin çağrıyı imzaladığını belirtti.

Günaydın, İYİ Parti Grubu'nun imza vermemesine karşın olağanüstü toplantıda Meclis’te olacağını ekledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 15 Ağustos’ta Meclis Genel Kurul’unda konuşma yapacağını hatırlatan Günaydın, “Eğer 15’inde yapılacak oturumun ardından Meclis’in kapatılmayacağına yönelik söz verilirse bunu değerlendiririz. Ancak bu sözün bizzat TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından verilmesi gerekiyor” dedi.

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(RT)

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