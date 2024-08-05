Can Atalay: Hukuka dönün, vekilliğimi tanıyın

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), milletvekilliğinin düşürülmesine ‘yok hükmündedir’ kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“AYM kararının derhal uygulanması ve hukuka dönülmesi” çağrısı yapan Atalay, “Hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmeyi bekliyorum” dedi.

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Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasa’nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın ‘olmayan hükümlerle’, ‘olmayacak işlemlerle’ seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini ‘düşürdüler’. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Anayasa’nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler.

"Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan ‘anayasal kriz’dir. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duydum.

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"Söz konusu Meclis'in saygınlığıdır"

"Anayasa Mahkemesi’nin bir kez daha gelişmeyi hukuk zeminine çekme kararını hem kendim hem de ülkem için çok önemli buluyorum. Milli iradeye ve kolu bacağı budanmış dahi olsa demokrasiye zerre saygısı olanlar memlekete daha fazla zarar vermemelidir.

"Artık söz konusu olan Meclis'in hukukudur. Artık söz konusu olan Meclis'in saygınlığıdır. Artık söz konusu olan Meclis'e talimatla işlem yaptırılmasına itirazdır.

AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”

"Vekilliğimi tanıyın"

"Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanarak hukuka dönülmesini, Anayasa açık hükümlerinin uygulanmasını, zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını, hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmeyi bekliyorum.

"Yenileyerek diyorum ki: Anayasa Mahkemesi kararının gereklerinin ivedilikle uygulanmasını, Anayasa’nın açık hükümlerine daha fazla direnilmemesini, zaten hiç düşmediği tespit edilen milletvekilliğine ilişkin tüm prosedürün yerine getirilmesini, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili üç kararının doğal ve zorunlu sonucu olarak bekliyorum."

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(RT)