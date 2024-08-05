ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 14:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 14:39
2 dk Okuma

Can Atalay: Hukuka dönün, vekilliğimi tanıyın

AYM'nin 'vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir' kararı vermesine rağmen hâlâ cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, "Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanarak hukuka dönülmesini bekliyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Can Atalay: Hukuka dönün, vekilliğimi tanıyın

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), milletvekilliğinin düşürülmesine ‘yok hükmündedir’ kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“AYM kararının derhal uygulanması ve hukuka dönülmesi” çağrısı yapan Atalay, “Hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmeyi bekliyorum” dedi.

CHP, Atalay için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracak
CHP, Atalay için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracak
Bugün 11:19

Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasa’nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın ‘olmayan hükümlerle’, ‘olmayacak işlemlerle’ seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini ‘düşürdüler’. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Anayasa’nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler.

"Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan ‘anayasal kriz’dir. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duydum.

Erkan Baş: Meclis vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı
Erkan Baş: Meclis vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı
2 Ağustos 2024

"Söz konusu Meclis'in saygınlığıdır"

"Anayasa Mahkemesi’nin bir kez daha gelişmeyi hukuk zeminine çekme kararını hem kendim hem de ülkem için çok önemli buluyorum. Milli iradeye ve kolu bacağı budanmış dahi olsa demokrasiye zerre saygısı olanlar memlekete daha fazla zarar vermemelidir.

"Artık söz konusu olan Meclis'in hukukudur. Artık söz konusu olan Meclis'in saygınlığıdır. Artık söz konusu olan Meclis'e talimatla işlem yaptırılmasına itirazdır. 

AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
1 Ağustos 2024

"Vekilliğimi tanıyın"

"Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanarak hukuka dönülmesini, Anayasa açık hükümlerinin uygulanmasını, zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını, hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmeyi bekliyorum.

"Yenileyerek diyorum ki: Anayasa Mahkemesi kararının gereklerinin ivedilikle uygulanmasını, Anayasa’nın açık hükümlerine daha fazla direnilmemesini, zaten hiç düşmediği tespit edilen milletvekilliğine ilişkin tüm prosedürün yerine getirilmesini, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili üç kararının doğal ve zorunlu sonucu olarak bekliyorum."

Can Atalay'ın dava süreci
Can Atalay'ın dava süreci
25 Ekim 2022

(RT)

can atalay TİP AYM
ilgili haberler
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den çağrı: AYM kararlarını uygulayın
Bugün 12:47
/haber/disk-kesk-tmmob-ve-ttb-den-cagri-aym-kararlarini-uygulayin-298230
Can Atalay için mahkemeye tahliye başvurusu
1 Ağustos 2024
/haber/can-atalay-icin-mahkemeye-tahliye-basvurusu-298114
AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
1 Ağustos 2024
/haber/aym-atalayin-vekilliginin-dusurulmesi-yok-hukmunde-298087
Erkan Baş, Can Atalay için AYM'ye başvurdu
2 Şubat 2024
/haber/erkan-bas-can-atalay-icin-aym-ye-basvurdu-291355
Can Atalay ile ilgili hukuki süreç nasıl ilerleyecek?
1 Şubat 2024
/haber/can-atalay-ile-ilgili-hukuki-surec-nasil-ilerleyecek-291284
Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
30 Ocak 2024
/haber/yargitay-karari-meclis-te-okundu-can-atalay-in-milletvekilligi-dusuruldu-291208
Can Atalay için eylem: Çocuklar bile AYM kararlarına uyulması gerektiğini biliyor
25 Ocak 2024
/haber/can-atalay-icin-eylem-cocuklar-bile-aym-kararlarina-uyulmasi-gerektigini-biliyor-291027
Bahçeli yine AYM'yi hedef aldı: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okutulmasını istiyoruz
16 Ocak 2024
/haber/bahceli-yine-aym-yi-hedef-aldi-can-atalay-kararinin-meclis-te-derhal-okutulmasini-istiyoruz-290609
Can Atalay için AYM'ye üçüncü başvuru
11 Ocak 2024
/haber/can-atalay-icin-aym-ye-ucuncu-basvuru-290445
ilgili haberler
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den çağrı: AYM kararlarını uygulayın
Bugün 12:47
/haber/disk-kesk-tmmob-ve-ttb-den-cagri-aym-kararlarini-uygulayin-298230
Can Atalay için mahkemeye tahliye başvurusu
1 Ağustos 2024
/haber/can-atalay-icin-mahkemeye-tahliye-basvurusu-298114
AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
1 Ağustos 2024
/haber/aym-atalayin-vekilliginin-dusurulmesi-yok-hukmunde-298087
Erkan Baş, Can Atalay için AYM'ye başvurdu
2 Şubat 2024
/haber/erkan-bas-can-atalay-icin-aym-ye-basvurdu-291355
Can Atalay ile ilgili hukuki süreç nasıl ilerleyecek?
1 Şubat 2024
/haber/can-atalay-ile-ilgili-hukuki-surec-nasil-ilerleyecek-291284
Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
30 Ocak 2024
/haber/yargitay-karari-meclis-te-okundu-can-atalay-in-milletvekilligi-dusuruldu-291208
Can Atalay için eylem: Çocuklar bile AYM kararlarına uyulması gerektiğini biliyor
25 Ocak 2024
/haber/can-atalay-icin-eylem-cocuklar-bile-aym-kararlarina-uyulmasi-gerektigini-biliyor-291027
Bahçeli yine AYM'yi hedef aldı: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okutulmasını istiyoruz
16 Ocak 2024
/haber/bahceli-yine-aym-yi-hedef-aldi-can-atalay-kararinin-meclis-te-derhal-okutulmasini-istiyoruz-290609
Can Atalay için AYM'ye üçüncü başvuru
11 Ocak 2024
/haber/can-atalay-icin-aym-ye-ucuncu-basvuru-290445
Sayfa Başına Git