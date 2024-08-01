Can Atalay: AYM kararının geçiştirilebilir bir yanı yok

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararında, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu tespit edildi.

Can Atalay için mahkemeye tahliye başvurusu

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre, Avukat Özgür Urfa, milletvekilliği düşürülen müvekkili Can Atalay ile cezaevinde görüştü.

Görüşme sonrasında konuşan Avukat Urfa, AYM’nin gerekçeli kararını Atalay’a verdiklerini söyledi ve şöyle dedi:

“Atalay kararın çıktığı geceden itibaren süreci takip ediyor. Kararı da kendisiyle paylaştık. Hem TİP ve avukatları hem de diğer muhalefet partileriyle neler yapılabileceğini konuştuk. Kendisiyle konuştuğumuzda özetle, AYM’nin kararının yorumlanabilir, tartışılabilir, geçiştirilebilir bir karar olmadığını vurguladı. AYM kararının derhal uygulanması gerektiğini söyledi.”

AYM’nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurul’unda 30 Ocak’ta okunmuş, Atalay’ın milletvekilliği düşürülmüştü.

(EMK)