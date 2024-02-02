Can Atalay'ın avukatları AYM'ye başvurdu: Meclis kararı hukuka aykırı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları Fikret İlkiz, Evren İşler, Deniz Özen ve Akçay Taşçı, vekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Meclis’te okunan Yargıtay kararına atıf yapılan başvuruda; Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı imzalı “AYM kararına uymama” yazısının Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla “vekilliğin düşürülemeyeceği” belirtildi.

Başvuruda, Anayasa’nın 85. maddesi dikkate alınarak “vekilliğin düşürülme kararının yok hükmünde olduğunun tespitine ve iptaline” karar verilmesi talep edildi.

AYM’nin 25 Ekim 2023 ve 21 Aralık 2023’te verdiği ihlal kararları hatırlatılan dilekçede, söz konusu AYM kararlarıyla, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Atalay hakkındaki "18 yıl hapis cezasını onama hükmünün ortadan kalktığı" vurgulandı.

Meclis Genel Kurulu’na, Atalay hakkında bildirilen bir “kesin hüküm” olmadığı belirtilen dilekçede, Meclis’in kararının “hukuka aykırı” olduğu ifade edildi.

Anayasa’nın milletvekilliğinin düşürülmesini kapsayan 84. Maddesi hatırlatılan başvuruda, “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur” denildi.

Ayrıca dilekçede, Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa’nın 2., 11., 13., 36., 67., 83., 138., 148., 153. Maddelerinin ihlali olduğu belirtildi.

Dilekçede yer alan Anayasa'nın ilgili maddeleri:

Anayasa mad. 2: Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Anayasa mad. 11: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa mad. 13: Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Anayasa mad. 36: Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

Anayasa mad. 67: Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Anayasa mad. 83: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve söz lerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o otuıjımdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrar lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Anayasa mad. 85: Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar.

Anayasa mad. 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Anayasa mad. 148: Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.

Anayasa mad. 153: Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.