Meclis'teki tokalaşmadan 'tarihi çağrı'ya: Süreçte neler yaşandı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 1 Ekim 2024’te TBMM’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Kürt sorununun çözümüne yönelik tartışmalara yeni bir kapı araladı.

Her ne kadar taraflar bu yeni ‘süreç’e dair resmi bir adlandırma yapmasa da, DEM Parti sürecin “diyalog ve müzakere süreci”ne evrilmesini istiyor.

Bahçeli’nin DEM Parti’lilerle tokalaştığı 1 Ekim 2024’ten, Öcalan’ın ‘tarihi bir çağrı’ yapacağı belirtilen 27 Şubat 2025’e kadar geçen süreçte yaşanan gelişmeleri derledik.

TBMM açılışı ve tokalaşma

1 Ekim 2024: TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve diğer milletvekilleriyle tokalaştı.

Bahçeli, aynı gün yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım,” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Şunun artık idrak edilmesi ihtiyaçtan öte bir zarurettir; bugün, İsrail saldırganlığı karşısında, içeride ve dışarıda çatışma alanlarının değil, uzlaşma alanlarının öne çıkması gerekiyor,” diye konuştu.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

2 Ekim 2024: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bahçeli’nin sözlerinin kendileri adına da “anlamlı ve önemli” olduğunu belirterek, “Evet, dünyada barış isterken, kendi ülkenizde barış istemediğinizde bu bir paradokstur. O anlamıyla ülkede de barış, dünyada da barış, bölgede de barış demek gerekiyor ve bunun için de gerekli adımları atmak, iyi niyet beyanlarının ötesine geçmek gerekiyor diye düşünüyoruz,” dedi.

3 Ekim 2024: Erdoğan ve Bahçeli, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde bir araya geldi.

7 Ekim 2024: KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, Cumhur İttifakı’nın “yeni bir oyun” peşinde olduğunu belirtti, “Devlet Bahçeli’nin, AKP’nin, Erdoğan’ın böyle bir niyeti, yaklaşımı varsa buyurun İmralı oradadır” dedi.

Besê Hozat’tan Bahçeli’ye: Buyur İmralı orada

Erdoğan’dan Bahçeli’ye destek

8 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, DEM Parti ile tokalaşmasının milli birlik ve kardeşlik mesajı taşıdığını belirterek, “Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir,” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli’ye yanıt vererek, “DEM Parti zaten bir Türkiye partisi” dedi ve ekledi: “Biz onurlu bir barış istiyoruz. Bu konuda müzakereye de diyaloga oturmaya da hazırız. Kamera karşısına çıkıp iki söz söylemekle yetinilmesiyle değil; çözüme dair bir plan ve programın kamuoyuna açıklanmasıyla konuşulabilir”

9 Ekim 2024: Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Bahçeli’nin açıklamalarına destek verdi. “Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek, daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülke meselelerini “mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi” temenni ettiklerini söyledi.

Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan Meclis’teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış içinde hareket etmeleridir,” dedi.

13 Ekim 2024: DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Diyarbakır’da düzenlemek istediği ‘Özgürlük Mitingi’ Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandı. Abluka ve polis müdahalesine rağmen partililer bir araya geldi, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Kürt sorunu bir güvenlik sorunu değil, özgürlükler ve statü sorunudur. Bu sorunun demokratik çözümünün muhatabı Sayın Abdullah Öcalan’dır” dedi.

DİYARBAKIR'DA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ'NE POLİS ABLUKASI "Talebimiz özgürlük, muhatabı Sayın Öcalan"

15 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK lideri Öcalan’a “terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesi” çağrısı yaptı ve ekledi: “Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye’de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir.”

Bahçeli’ye yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, “Biz de senin gibi Öcalan’ın ne diyeceğini merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Sayın Öcalan’ın ne dediğini izleyelim görelimi” diye konuştu.

Bakırhan'da Bahçeli'ye: Tecridi kaldırın, Öcalan'ın cevabını öğrenelim

17 Ekim 2024: DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş ve Mızraklı’nın “onurlu bir barış için” her türlü katkıyı sunmaya hazır oldukları, sürecin başlamasının “en önemli ve öncelikli yolunun” Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması olduğu mesajını iletti.

Bahçeli’den ‘Öcalan’ çağrısı, 43 ay sonra İmralı’yla görüşme

22 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması ve Meclis’te konuşma yapması önerisinde bulunarak, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın,” dedi.

Bahçeli, bu çağrıyı yapması halinde Öcalan için ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü açılmasını istedi.

Umut hakkı nedir?

Bu çağrının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan “Ortadoğu ve Türkiye’de barışın muhatabı İmralı’da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan’dır. Çözümün yolu TBMM’dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın” açıklaması geldi.

Erdoğan da aynı gün “Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz” dedi.

Erdoğan: Açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli

23 Ekim 2024: Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin yaralandığı saldırıyı, 25 Ekim’de PKK üstlendi. Açıklamada, saldırının “uzun bir süre önce planlandığı” ve “Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi olmadığı” savunuldu.

24 Ekim 2024: DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’da 43 aydır tecrit altında olan amcası Abdullah Öcalan ile 23 Ekim’de görüştüklerini duyurdu.

Ömer Öcalan, “koşullar ne olursa olsun” aile görüşünün devam etmesini istedi ve Abdullah Öcalan’ın mesajını paylaştı: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.”

KCK, görüşme ve mesajı olumlu karşıladığını ancak tecrit koşullarının kaldırılması gerektiğini açıkladı.

Abdullah Öcalan'dan mesaj: Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim

Aynı gün, PKK Yürütme Komitesi Üyesi Karayılan, Yeni Özgür Politika Gazetesi’ndeki röportajında, “Apo’nun özgürlüğünü eksen almayan çözüm arayışları bizim için yok hükmündedir. Eskinin tekrarı değil, eğer yeni yöntemlerle sürece yaklaşılacaksa bu halkadan yaklaşılmalıdır,” dedi.

Süreç, ‘kayyım’ gölgesinde devam ediyor

30 Ekim 2024: CHP ile DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısı’ çerçevesinde yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Ertesi gün İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak atandığını duyurdu.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı

30 Ekim’deki TBMM grup toplantıları da önemli ‘süreç’ açıklamalarına sahne oldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Adalet Bakanlığı ile Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını açıkladı, “Tecridin kalkması hepimizin yararına olur,” dedi.

“Bizim, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil’deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da” diyen Erdoğan, Bahçeli’nin “elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu” ve “iç cepheyi dost düşmana karşı güçlendirme fırsatı” bulduklarını belirterek, bunun “çok iyi değerlendirilmesi” çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

4 Kasım 2024: İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atadı.

DEM Parti, “Hem barış hem kayyım olmaz” diyerek kayyım atamalarına tepki gösterdi.

“Hem barış hem kayyım olmaz”

6 Kasım 2024: Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.

14 Kasım 2024: Erdoğan ve Bahçeli, Saray’da bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı bir televizyon programında, Erdoğan ve Bahçeli arasında ‘yüksek bir uyum’ olduğunu belirterek, “Onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu” dedi.

Uçum'dan Bahçeli-Erdoğan sorusuna yanıt: Aralarında yüksek bir uyum var

22 Kasım 2024: İçişleri Bakanlığı DEM Parti’li Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince “terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmalarını gerekçe göstererek görevden uzaklaştırdı.

26 Kasım 2024: Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, “22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz,” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin çağrısına “Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz,” diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM Parti görüşsün' çağrısına yanıt: Görüşüyor

CHP lideri Özgür Özel de, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, “Bahçeli’nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Biz ne diyoruz? ‘Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacak, bütün partiler içinde olacak, biz de oluruz’ diyoruz,” diye konuştu.

29 Kasım 2024: DEM Parti’li Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır’a 9 yıl önce katıldığı bir basın açıklamasından 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi. İçişleri Bakanlığı aynı gün Bahçesaray’a kayyım atadı.

KAYYIM SALDIRISI SÜRÜYOR Bahçesaray'a da kayyım...

Aynı gün, DEM Parti Eş Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüştü.

Bakırhan “CHP, Kürt meselesinin çözümünde çok önemli rol oynayabilir” derken, Özel ise “Şeffaf, samimi, toplumsal mutabakata dayanan sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ama mutlaka TBMM olmasını, hiçbir partiyi toplumun hiçbir kesimini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz,” diye konuştu.

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti

16 Aralık 2024: Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde Diyarbakır’dan Ankara’ya “Demokratik Çözüm ve Özgürlük Yürüyüşü” başlatıldı. Yürüyüş boyunca, “Kürt sorununda çözümün ilk esası Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüdür” mesajı öne çıktı.

28 Aralık 2024: DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

Görüşmeden bir gün sonra Öcalan’ın, “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur,” mesajı paylaşıldı.

Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir

29 Aralık 2025: KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, “Öcalan’ın ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasındayız” dedi ve ekledi: “AKP-MHP iktidarı, iktidarı ve muhalefetiyle bir bütünen devletin kendisi, gerçek bir çözüm iradesi ortaya koymalıdır.”

İmralı Heyeti’nin TBMM temasları

Ocak 2025: DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk’ten oluşan heyet, TBMM’de 2 Ocak’ta MHP’yle, 6 Ocak’ta AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle, 7 Ocak’ta CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’yle görüştü.

Önder: Yeni bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk de olacak

10 Ocak 2025: DEM Parti’li Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile üç belediye meclis üyesi gözaltına alındı ve 13 Ocak’ta tutuklandı. Aynı gün, İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atadı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yaşananlara tepki göstererek, “Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?” diye sordu.

DEM Parti'nin Akdeniz Belediyesi'ne de kayyım atandı

11 Ocak 2025: DEM Parti İmralı Heyeti, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi’nde görüştü. Demirtaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Demokratik çözüm ve barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan’a güven ve desteğimin tam,” dedi.

Demirtaş: Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğim tam

14 Ocak 2025: Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti’nin ziyaretini ‘olumlu’ bulduğunu belirterek, “İkinci görüşmede PKK’nın tamamen bittiği açıklanmalıdır. Bu, kesin ve tavizsiz beklentimizdir,” diye konuştu.

16 Ocak 2025: DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, “İktidar tarafında bir kararlılık olsa bile dil konusu, üslup meselesi, sürece yaklaşım konusunda hâlâ bazı sıkıntıların olduğunu ben de söyleyebilirim. Birçok konuda iktidarın hâlâ bu meselede yalpaladığını ifade etmekte fayda var,” dedi.

*DEM Parti İmralı Heyeti

18 Ocak 2025: Erdoğan, “Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır,” dedi.

22 Ocak 2025: DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır,” denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan açıklaması

28 Ocak 2025: Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, “DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir,” dedi.

Aynı gün, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Öcalan’ın ikinci İmralı görüşmesindeki mesajlarını açıkladı: “Sayın Öcalan son görüşmede heyetimize, ‘Bahçeli’nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını’ belirtmiştir.”

29 Ocak 2025: İçişleri Bakanlığı, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’yı kayyım olarak atadı.

Bahçeli’ye seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, “Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız, bu zulüm düzeni ile gaspçı iktidar ile birlikte, ayıptır, biraz vicdanlı olun. Biz aylardır diyalog diyoruz. Beyefendiler kayyım diyor,” dedi.

Bakırhan, Siirt'te konuştu: Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız?

31 Ocak 2025: Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA-GEL) Eş Başkanı Remzi Kartal, Mezopotamya Ajansı’na konuştu: “Devlet, Önder Apo’ya bazı mesajları söylemesi konusunda ısrar ediyor. Önder Apo ise son derece net. Kürt sorunun çözümünde yasal altyapı oluşturulmadan, devletin talepleri çerçevesinde bir çağrının olmayacağını tutumuyla anlatıyor.”

DEM Parti: “Artık top Erdoğan’da”

4 Şubat 2025: Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde ‘tarihi bir çağrı’ yapacağını belirterek, “Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan’a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan’da,” diye konuştu.

8 Şubat 2025: DBP ve DEM Parti, Diyarbakır’da “Barış İçin Özgürlük” mitingi gerçekleştirdi. Bakırhan, mitingde yaptığı konuşmada, “İktidar burada çözüm, Rojava’ya operasyon demeye devam ediyor. Türkiye’de çözüm, Rojava’da savaş olmaz. Türkiye’de barış olacaksa Rojava’da da bu kapsama alınmalı,” dedi.

Tuncer Bakırhan: 12 metrekarede müzakere olmaz

13 Şubat 2025: KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Öcalan’dan kendilerine bir mektup ulaştığını belirterek, “Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp demokratikleşme zeminine çekmek için bir çalışma yürütüyor,” dedi.

15 Şubat 2025: Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından İçişleri Bakanlığı, Vali Ozan Balcı’yı kayyım olarak atadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, “Herkes Öcalan’dan bir çağrının 15 Şubat’ta gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Ancak tam da böylesine sembolik bir günde Van’a kayyum atandı,” diyerek, Öcalan’ın Türkiye’ye getirildiği günün yıldönümüne dikkat çekti.

Hatimoğulları, “Erdoğan’a soruyoruz. Van’a kayyım atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz?” diye sordu.

Zeydan'ın yerine kayyım atanmasına giden süreç nasıl gelişti?

DEM Parti’nin IKBY temasları ve HDK soruşturması

16-17-18 Şubat 2025: DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmelerinin ardından temaslarını sürdürerek, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani’yle, Süleymaniye kentinde ise Bafıl Talabani’yle görüştü.

Mesud Barzani: Sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazırım

Fotoğraf: DEM Parti

18 Şubat 2025: Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 10 ilde yapılan polis operasyonlarında aralarında siyasi parti yöneticileri, sendikacı, sanatçı ve gazetecilerin de yer aldığı 52 kişi gözaltına alındı. 21 Şubat’ta 30 kişi tutuklandı.

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, “Bu saldırılar barışa komplodur,” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise “Ortağınız ve yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir Sayın Bahçeli?” diye sordu.

Bakırhan'dan Bahçeli'ye: Ortağınız barış umudunu yok etmeye çalışıyor

23 Şubat 2025: Öcalan’ın yapacağı çağrıyla bir yol haritasının ortaya konulacağını belirten Tuncer Bakırhan, “Çağrıyla birlikte artık demokrasi ve özgürlükler konuşulacak. Bundan kaçan kaybeder” dedi.

24 Şubat 2025: İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Kağızman Belediyesi’ne ilçe kaymakamı Okan Daştan’ı kayyım olarak atadı.

Öcalan: PKK kendini feshetmelidir

27 Şubat 2025: Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, İmralı’da Öcalan ile görüştü. İmralı Heyeti, Öcalan’ın mesajını İstanbul’da kamuoyuyla paylaştı.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”ndan:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

“Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

*Heyet üyeleri, Abdullah Öcalan ve İmralı’da bulunan diğer mahpuslar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş. (Fotoğraf: MA)

(VC)