Can Atalay için mahkemeye tahliye başvurusu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bugün hakkındaki kararını açıklamasının ardından, Marmara (Silivri) Cezaevinde bulunan Can Atalay’ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları başvuruyla tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar Evren İşler, Deniz Özen, Akçay Taşçı ve Fikret İlkiz imzalı dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin 22 Şubat 2024 tarihli kararı ile Can Atalay’ın TBMM tarafından milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında verdiği kararın “yok hükmünde” olduğunun tespitine karar verdiği, kararın, bugünkü (1 Ağustos) Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

“Mahkemenin tahliye kararı vermesi gerekiyordu”

Başvuruda, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, AYM’nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle Atalay’ın bireysel başvuru hakkının, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdiği ifade edildi:

“Anayasa Mahkemesi; verdiği kararla tespit ettiği hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine de karar vermişti. Dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahrumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma karan verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirmesi gerekiyordu.”

“Hukuken kesinleşmiş bir hüküm yok”

Dilekçede, Anayasa Mahkemesinin 25 Ekim 2023 tarihinde verdiği hak ihlali kararı sonrasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kesinleşen bir hükmün varlığından söz etmenin hukuken mümkün olmadığı belirtildi.

Başvuruda, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara dair şu değerlendirme yer aldı:

· Anayasa Mahkemesince Anayasa'yı ihlal ettiği tespit edilen bir yargısal kararı mahkemeler dahil hiçbir kamu otoritesi esas alamaz ve Anayasa'ya aykırılığı sabit olan bir karara hukuken geçerlilik tanınamaz.

· İhlal sonucunun oluşmasına yol açan veya ihlalin giderilmesi sürecinde başta yüksek yargı organları, derece mahkemeleri ve etkin konumda bulunan kamu otoriteleri ihlal kararının gereğini yerine getirmekle ve ihlali gidermek ve ihlalin sürmesini önlemekle yükümlüdürler.

· Anayasa Mahkemesinin ihlal kararları yol gösterici veya tavsiye mahiyetinde kararlar olmayıp bağlayıcı ve gereğinin yapılması konusunda ilgili otoritelere takdir alanı bırakmayan kararlardır.

· TBMM Genel Kurulunda okunan metinde yer alan ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 3 Ocak 2024 tarihli kararı da Anayasa Mahkemesinin anılan bireysel başvuru kararına uyulmasına yer olmadığına ilişkin Türk hukukunda verilmesi mümkün olmayan, Anayasa'nın tamamen dışında kalan ve hukuki dayanağı bulunmayan bir karardır.