Erkan Baş: Meclis vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili şubat ayında verdiği “yok hükmündedir” kararının gerekçesini altı ay sonra açıkladı.

Resmi Gazete’de dün (1 Ağustos) yayımlanan kararda “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu” belirtildi.

Kararın ardından ise gözler geçtiğimiz hafta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclis’ine çevrildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay kararıyla ilgili yol haritalarını bianet’e değerlendirdi.

Baş, kararın açıklanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurtulmuş’un kendilerinden süre istediğini söyleyen Baş, yanıt beklediklerini ifade etti.

AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”

"Bütün partiler ortak tutum almalı"

Meclis'teki siyasi partilerle görüşmelere başladıklarını vurgulayan Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Meclis’teki siyasi partilerle, grup başkanvekilleriyle, genel başkanlarla görüşme gerçekleştiriyoruz. Meclis iradesine sahip çıkmak adına birlikte yol haritası belirlenmesi gerektiğini, ortak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclis, vakit kaybetmeden olağanüstü toplanmalı ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın gereğini yerine getirilmelidir.

"Anayasa Mahkemesi kararında Can Atalay ile ilgili bir hüküm olmadığını da söylüyor dolayısıyla derhal tahliye edilmeli ve Meclis’e gelip yemin etmesinin koşulları yaratılmalıdır. Bunun için de iktidar da dâhil tüm milletvekillerinin ortak tutum alması gerekiyor.

"Bütün partilerle görüşüyoruz, ayrım yapmıyoruz çünkü meseleyi sadece Can Atalay veya Türkiye İşçi Partisi meselesi olarak görmüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve tüm yurttaşların hakkına sahip çıkmak gerekir dolayısıyla en geniş ortak tutumu almak istiyoruz.”

Can Atalay için mahkemeye tahliye başvurusu

"Sürecin artık sonuna gelindi"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un AYM kararıyla ilgili sarf ettiği “Hiçbir ilgili merci hukuken AYM'nin bu kararına göre hareket etmek veya işlem yapmak mecburiyetinde değil” sözlerine de değinen Baş, “Mehmet Uçum’un sözleri siyasi değerlendirmeler, hukuken bir hükmü yok” dedi.

Anayasa madde 153 hatırlatan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa, ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararları yasama, yürütme, yargı organları ve tüzel kişileri bağlar’ diyor. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın tartışılacak bir yanı yok. Son derece anlamsız bir siyasi tutum.

"Sürecin artık sonuna gelindiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi daha önce verdiği tüm kararları toplu bir şekilde teyit etmiş oldu.

"Eğer bu kez de bu karar uygulanmazsa; Türkiye’de kimsenin hukuki güvencesi yok anlamına gelir. Bu karar uygulanmıyorsa Cumhurbaşkanı da Meclis de yoktur. Çünkü onlar da yetkisini anayasadan alıyor.”

Can Atalay: AYM kararının geçiştirilebilir bir yanı yok

(RT)