Şırnak Barosu’ndan ağaç katliamına dair açıklama

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Komatê bölgesinde yaklaşık üç ay önce başlayan ve askerlerin talimatıyla korucuların yaptığı ağaç katliamı sürüyor.

Ağaç kesimleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi veren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan "Askerler ve devlet yetkilileri tarafından köylülere ‘Ya siz bu kesimi yapın ve kazanç sizin olsun ya da biz siz istemeseniz bile bu kesimleri yapacağız’ denildiği ve zoraki bir şekilde köy sınırları içindeki ağaç kesimine köylülerin de ortak edilmeye çalışıldığı edindiğim son bilgiler arasındadır," dedi.

Şırnak Barosu da dün (1 Temmuz) bölgede devam eden doğa tahribatını takip ettiklerini söyledikleri yazılı bir açıklama yaptı

“Talana göz yummayacağız”

Tüm çabalara rağmen bölgede ağaç katliamının sürdüğü belirtilen açıklamada, baro şöyle dedi:

“Şırnak'ta yaşanan doğa katliamına ilişkin her yıl yapmış olduğumuz başvurular, suç duyuruları ve kamuoyuna sunmuş olduğumuz raporlara rağmen bölgeyi ağaçsız ve kurak bırakma girişimi kaldığı yerden devam ediyor. Baromuza gelen şikayetler ve ulaştığımız görüntülerden de anlaşılacağı üzere her sene olduğu gibi aynı süreç işletiliyor. Yaz mevsimi itibariyle bu kesimler ve tahribatlar hızlı bir şekilde artmakta, her gün yüzlerce ton endemik ve tarihi ağaçlar yok edilmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi Şırnak doğası ranta kurban ediliyor ve istenen şey, madenlerle donatılmış bir alan ve şantiye sahasına çevrilmiş bir doğa.

“Gelinen süreçle beraber hukuki süreci olduğu gibi devam ettirme konusundaki irade ve kararlılığımızı ortaya koyacağımıza ve doğamızın gözümüzün önünde talan edilmesine göz yummayacağız. Çevre ve Kent komisyonumuzun da titizlikle takip ettiği ve daha önce almış olduğumuz Ombudsman kararına rağmen devam eden bu süreci yakından takip ettiğimizi ve gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” (NÖ/TY)