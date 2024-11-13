Cudi ve Gabar dağlarında ekokırım

Şırnak’taki Cudi ve Gabar dağlarında maden ve petrol şirketlerinin yarattığı doğa tahribatı her geçen gün artıyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar için her gün patlatılan tonlarca dinamit, dağların zirvelerini yerle bir ederken canlı yaşamını da yok ediyor.

Patlamalarla yeraltı su kaynakları kirletilirken, ağaçlar kesiliyor ve nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin yaşam alanları yok oluyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, son olarak Cudi’nin zirvesinde açılan bir maden ocağı, doğa tahribatının boyutlarını gözler önüne serdi.

“Özel güvenlik bölgesi”

Maden çalışmalarıyla dağ ikiye ayrılırken, iş makineleriyle çıkarılan kömür, Şırnak’ın Avga Masiya köyüne taşındı. Bölgenin büyük bir kısmının 1990’lı yıllardan itibaren “özel güvenlik bölgesi” ilân edilip sadece maden şirketlerine açık olması ise ayrıca dikkat çekici.

Gabar Dağı’nda ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki yıldır sürdürdüğü petrol arama faaliyetleri, doğa tahribatını hızlandırdı. Şirket, çalışmaları kapsamında binlerce ağacı keserken, yasaklı bölgeye yaptığı yollar ve inşa ettiği kulelerle yaban keçilerinin yaşam alanlarını daralttı.

Öte yandan, asker, korucular ve petrol şirketlerinin işbirliğinde sürdürülen doğa tahribatı nedeniyle son bir ayda dağda iki ayrı yangın çıktı.