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HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 13:16
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 13:16
2 dk Okuma

Cudi ve Gabar dağlarında ekokırım

Şırnak'taki Cudi ve Gabar dağlarında maden ve petrol şirketlerinin faaliyetleri, doğa tahribatını hızlandırarak canlı yaşamını tehdit ediyor. Patlatılan dinamitler, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin yaşam alanlarını yok ediyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Cudi ve Gabar dağlarında ekokırım
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şırnak’taki Cudi ve Gabar dağlarında maden ve petrol şirketlerinin yarattığı doğa tahribatı her geçen gün artıyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar için her gün patlatılan tonlarca dinamit, dağların zirvelerini yerle bir ederken canlı yaşamını da yok ediyor.

Patlamalarla yeraltı su kaynakları kirletilirken, ağaçlar kesiliyor ve nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin yaşam alanları yok oluyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, son olarak Cudi’nin zirvesinde açılan bir maden ocağı, doğa tahribatının boyutlarını gözler önüne serdi.

“Özel güvenlik bölgesi”

Maden çalışmalarıyla dağ ikiye ayrılırken, iş makineleriyle çıkarılan kömür, Şırnak’ın Avga Masiya köyüne taşındı. Bölgenin büyük bir kısmının 1990’lı yıllardan itibaren “özel güvenlik bölgesi” ilân edilip sadece maden şirketlerine açık olması ise ayrıca dikkat çekici.

Gabar Dağı’nda ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) iki yıldır sürdürdüğü petrol arama faaliyetleri, doğa tahribatını hızlandırdı. Şirket, çalışmaları kapsamında binlerce ağacı keserken, yasaklı bölgeye yaptığı yollar ve inşa ettiği kulelerle yaban keçilerinin yaşam alanlarını daralttı.

Öte yandan, asker, korucular ve petrol şirketlerinin işbirliğinde sürdürülen doğa tahribatı nedeniyle son bir ayda dağda iki ayrı yangın çıktı.

Ne olmuştu?

Cudi Dağı’nda maden sahaları AKP’li iş insanı Süleyman Bölünmez’e devredilirken, Gabar Dağı ise TPAO ve iştiraklerinin petrol arama faaliyetleriyle talana açıldı.

2020’den itibaren Şırnak bölgesinde çıkan yangınlarla başlayan doğa tahribatı, son yıllarda ağaç kesimleriyle devam etti. Yangınlara müdahale etmek isteyen yurttaşlar, çoğu zaman "güvenlik" gerekçesiyle engellendi.

Urfa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2022 verilerine göre, kentteki ormanlık alanların yüzde 7’si sadece yedi ay içinde yok oldu. 2024 itibarıyla ise bölgedeki ormanların yüzde 10’dan fazlasının yok edildiği tahmin ediliyor.

Son günlerde ise Şırnak’ın Uludere (Qileban) ve Beytüşşebap (Elkê) ilçelerinde asker gözetiminde korucular tarafından gerçekleştirilen ağaç kesimi hızla sürüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Gabar Dağı cudi dağı Ekokırım Süleyman Bölünmez Korucular
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