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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 16:03
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 16:08
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İzmir Barış Forumu: Barış hemen şimdi, herkes için

İzmir Barış Forumu, barışın yalnızca devletlerin veya elit kesimlerin kararlarıyla değil, halkların ortak mücadelesiyle inşa edileceğini bir kez daha hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir Barış Forumu: Barış hemen şimdi, herkes için

İzmir Barış Forumu, 15 Mart 2025 Cumartesi günü barışa giden yolları konuşmak, tartışmak ve ortak bir çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi. Forumun sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, barışın sadece savaşın sona ermesiyle değil, adaletin sağlanması, geçmişle yüzleşilmesi ve toplumsal güvenin yeniden inşa edilmesiyle mümkün olacağı vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde, yıllardır barış talebinin çoğunlukla bu uğurda mücadele eden aktivistlerin ve hak savunucularının sırtına yüklendiğine dikkat çekildi. Oysa barış, yalnızca bir grup insanın değil, tüm toplumun ortak meselesi olarak ele alınmalıydı. Bildirgede, "Bugün konuşmamız gereken, barışı savunanların yorgunluğu değil, barışsızlığın topluma yüklediği ağır bedellerdir" denildi.

Foruma katılanlar, dünya tarihinden örnekler vererek barış süreçlerinin ancak cesur adımlar ve kararlı müzakerelerle sürdürülebilir hale gelebileceğini vurguladı. Güney Afrika’da apartheid rejiminin sona ermesi, Kolombiya ve Kuzey İrlanda’da çatışmaların diyalog yoluyla son bulması gibi örnekler, Türkiye için de umut olabilirdi. Ancak Türkiye’de barış süreçlerinin tekrar tekrar başlatılıp sonlandırıldığı, halkın barışa olan inancının bu nedenle kırıldığı belirtildi.

"Siyasi iradenin tutarsızlığı ve çözüm süreçlerindeki ani kesintiler toplumsal güveni sarstı. Oysa barış, iktidar hesaplarının değil, halkların ortak iradesinin eseri olmalıdır" ifadelerine yer verilen bildirgede, barışın sadece devletlerin iki dudağı arasındaki bir karar olmadığı, toplumu içine alan adil ve şeffaf bir süreçle sağlanabileceği vurgulandı.

Barış için neler yapılmalı?

Foruma katılanlar, barışa ulaşmak için somut öneriler sundu:

  • Barışı bir ideal değil, evrensel bir insan hakkı olarak tanımlamak.
  • Geçmişle yüzleşmek ve hak ihlallerini samimiyetle ele almak.
  • Toplumun barış süreçlerinde özne olması, yerel inisiyatiflerin güçlendirilmesi.
  • Kadınların, gençlerin, LGBTİ+ bireylerin ve tüm dışlanmış toplulukların barış süreçlerine aktif katılımı.
  • Ekonomik eşitsizlikler ve baskıcı politikalarla mücadele etmeden kalıcı bir barış sağlanamayacağı gerçeğini kabul etmek.

"Barış, halkların ellerinde yükselir"

İzmir Barış Forumu, barışın yalnızca devletlerin veya elit kesimlerin kararlarıyla değil, halkların ortak mücadelesiyle inşa edileceğini bir kez daha hatırlattı. Forum, barışı yalnızca konuşmanın değil, onun için harekete geçmenin zamanının geldiğini vurgulayarak, mücadeleyi sürdüreceğini ilan etti.

"Barış hemen şimdi, herkes için ve hepimizle birlikte!"

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Barış İzmir Barış Forumu Devlet Bahçeli
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