Baroya Şirnexê têkildarî talankirina daran daxuyanî da

Baroya Şirnexê duh(1ê Tîrmehê) têkildarî talankirina xwezayê û birîna daran daxuyanî da.

Komîsyona Hawirdorê û Bajêr a Baroya Şirnexê têkildarî talankirina xwezaya li herêmê daxuyaniyek nivîskî belav kir.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ew ê li dijî talana li herêmê ku berdewam dike têkoşîn bê kirin û wiha hat gotin:

“Em her sal li dijî talankirina xwezaya Şirnexê; tevî serlêdan û gilî dikin, raporên me ji raya giştî re eşkere kir jî, hewldana ku herêm bêdar û ziwa bimîne berdewam dike. Bi hatina demsala havînê re birîna daran û rûxandina xwezayê bi awayek lez û bez berdewam dike. Her roj bi sedan ton dar tên birîn û tên tunekirin. Me berê jî gotibû; xwezaya Şirnexê dikin qurbanê rantê. Herêmê veguherandine qada madenê û veguherandine qada şantiyeyê.

“Em ê pêvajoyê bişopîne”

Di vê pêvajoya em gihîştinê de em ê pêvajoya hiqûqî berdewam bikin û em ê biryar û îradeya xwe deynin holê û çavê xwe ji talankirina xwezaya xwe re negirin. Em ê li dijî vê talanê dîsa hewldanên xwe yên pêvajoya hiqûqî bidin destpêkirin û pêvajoyê ji nêz ve bişopînin.”