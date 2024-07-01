Şırnak'taki ağaç kesimleri korucular eşliğinde sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Komatê bölgesinde yaklaşık üç ay önce başlayan ağaç kesimleri devam ediyor.

Ağaç kesimlerinin alanı her geçen gün daha fazla genişletilirken, kesim Çeman köyüne kadar ulaştı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, korucuların görevlendirildiği ağaç kesimlerinde geniş bir alan zarar gördü.

Öte yandan, kesimler sürerken Cudi, Besta ve Gabar dağlarında ağaç kesimlerinin yapıldığı noktalarda askeri operasyonlar başladı.

Şırnak Valiliği, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak sınırları içerisinde yer alan 14 bölgeyi 15 gün boyunca “geçici özel güvenlik bölgesi” ilân etti.

Doğa düşmanı politikalar ile birlikte orman, su ve diğer varlıkların yok edilmesi ekolojik dengeyi bozmaktadır. Biz hem doğaya hem de yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız.

Orman kıyımına karşı tüm kesimleri ses vermeye çağırıyoruz.@ekolojihareketi @Ekolojidernek @DEMekoloji pic.twitter.com/OBghT2ZaEZ — Şırnak Ekoloji (@ekolojisirnak) June 28, 2024

“Bölgeyi insansızlaştırmak”

Ağaç kesimleriyle ilgili açıklama yapan Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH), 20 Haziran’da Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan; 15 yurttaşın ve binlerce hayvanın hayatını kaybettiği yangına dikkat çekerek şöyle demişti:

“Kürdistan'ı yangınlardan koruyacak en önemli varlığımız ormanlarımızı ağaç katliamına kurban vermekteyiz. Yasımızı yaşayamadan, yangınlardaki ihmallerde suçu bulunanlardan hesap dahi soramadan, şimdi de Şirnex Ormanlarını korumak için mücadele ediyoruz.

“Doğa sömürüsü ve politik sömürünün iç içe geçtiği bu saldırıda amaç bölgeyi ağaç katliamı ile insansızlaştırıp, kuraklığın, selin, yangınların içinde sahipsiz bırakmaktır.

“Tüm bölgedeki ekolojik varlıklara yönelik ihmal ve saldırılar yıllardır devam etmektedir. Son 10 yılda kademeli olarak milyonlarca orman varlığı yok edilmiştir. Her yıl Şirnex’te en az 500 bin ağaç katledilmektedir. İnsanlık tarihinin başladığı yer olan bu coğrafyayı savunmak sadece Kürt halkının görevi değildir. Bu orman katliamına dur demenin herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tüm doğa ve yaşam savunucularını Şırnak Ormanlarının katledilmesine karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.” (TY)