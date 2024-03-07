MSB: "ABD, IŞİD'le mücadele bahanesiyle SDG'ye desteği sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı ABD'nin, "terör örgütü" olarak nitelediği ve sürekli hava saldırısı alrında tuttuğu SDG'ye desteğinin devam ettiğini açıkladı ve SDG'ye yardım ve desteğin durdurulmasını istedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk bugün bakanlıkta düzenlediği "terörle mücadele" konusuna geniş yer ayrılan basın brifinginde güncel askeri süreçlere ilşkin bilgileri paylaştıktan sonra gazetecilerin yönelttikleri soruları yanıtladı.

AA'nın haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Suriye'de SDG ile gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik sorular üzerine Aktürk, "ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." dedi.

Arka plan

ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) Pazartesi günü X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Komutan Michael Erik Kurilla'nın "ABD birlikleri ve güvenlik ortaklarıyla görüşmek üzere Suriye'yi de ziyaret ettiğini açıklamıştı.

USCENTCOM Commander Visits Central Region



From Feb. 26 to Mar. 2, Gen. Michael Erik Kurilla, USCENTCOM Commander, visited Egypt, Jordan, Syria, and Israel in the CENTCOM region to better understand the security and humanitarian situation and meet with U.S. service members and… pic.twitter.com/QHWMkPVFDc — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2024

CENTCOM, açıklamasında General Kurilla'nın "28 ve 29 Şubat'ta [...] kuvvetlerin korumasında süre gelen gelişmeleri değerlendirmek ve yerel liderlerle görüşerek IŞİD'i Yenme Kampanyasında kaydedilen ilerleme konusunda birinci elden bilgi edinmek üzere üzere Tower 22, El Tanf Garnizonu, Rumaliyn Çıkarma Bölgesi, MSS Fırat ve MSS Green Village dahil olmak üzere Ürdün ve Suriye'deki CENTCOM askeri tesislerini ziyaret ettiği" bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca General Kurilla'nın, "Suriye'deyken yerlerinden edilmiş kişilerin barındırıldığı El Roj ve El Hol kamplarını ziyaret etti[ği]" de yer aldı.

Açıklamaya göre, Kurilla, "Kamplarda hem IŞİD'li tutukluların hem de çatışmalardan etkilenenlerin ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu konusunu görüşmek üzere yöneticiler ve onlarca bölge sakiniyle bir araya gel[mişti]."

Açıklamada "Hem Roj hem de Hol'de 45 bini aşkın yerinden edilmiş kişinin ve Suriye'de hapiste tutulan 9 bini aşkın IŞİD'linin bulun[duğu]" belirtiliyordu.

Bu açıklamayla eş zamanlı olarak CENTCOM'un bölgedeki "Levant Birleşik Özel Harekat Ortak Görev Gücü"nün X hesabından paylaşılan yerel güçlere verdiği askeri eğitim fotoğraflarına tepki gösteren haberlerde Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları gelişmelere sessiz kalmakla eleştirilmiş, ayrıca "ABD’li Orgeneral Michael Erik Kurilla['nın], PKK/YPG’nin elebaşı olan, 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin’le de görüştü[ğü]" iddia edilmişti.