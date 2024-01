İHD’den cezaevleri raporu: Sağlığa erişim durma noktasına geldi

Hastaneye götürülen mahpusların jandarma tarafından suç tiplerine göre teşhir edilerek linç saldırısına maruz bırakmakla tehdit edilmesi…

Engelli ve yürüyemeyecek durumdaki mahpusa hastane dönüşü yardım edilmeyerek, el ve dizlerinin üzerinde sürünerek hücresine gitmek zorunda bırakılması…

Felçli mahpusu hücreye koyma…

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerindeki, Ekim-Kasım-Aralık 2023 hak ihlalleri raporunu bugün açıkladı.

Yukarıdaki ihlaller, derneğin tespit ettiklerinden bazıları.

Derneğin basın taraması yoluyla tespit ettiği 182 ihlalin yanında, derneğe yapılan başvurularda Ekim ayında 135, Kasım ayında 567, Aralık ayında 712 olmak üzere 1414 ihlal tespit edildi. Rapordaki toplam ihlal sayısı 1596 oldu.

“Mahpuslar tedavisi mümkün hastalıklardan hayatını kaybediyor”

Raporun “Değerlendirme, sonuç ve öneriler” kısmında, şu bilgi ve tespitler yer aldı:

“Rapor dönemi boyunca yaşam hakkına yönelik saldırılar, sağlık ve tedaviye erişim sorunları, işkence, kötü muamele ve onur kırıcı muamele, adalete erişim, iletişim yasakları ve ağır tecrit uygulaması, infazda ayrımcılık, infaz yakma ve şartlı tahliye hakkına yönelik olumsuz uygulamalar ve ortaya çıkan hak ihlallerine karşı mahpusların başvurularında da dikkat çektikleri itirazları ve mücadeleleri devam etmiştir.

Sağlık sisteminin genel sorunlarına ek olarak engellemeler ve yetersizliklerin yaşandığı hapishanelerde, sağlığa erişim ve tedavi olanakları neredeyse durma noktasına gelmiş ve ne yazık ki mahpuslar tedavisi mümkün hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirmektedirler. Bu rapor hapishanelerde 6 ölüm vakası tespit edildi.

İdare ve Gözlem Kurullarının çalışma pratiği ve özgürlük hakkı da dahil mahpusların temel haklarına erişimlerini belirleyen iyi hal puanlama sistemi, mahpuslar üzerinde baskıya, korkuya, kaygıya yol açtığı gibi, mahpusun her türlü ifade ihtiyacını bastırmasına, her an cezalandırma korkusuyla yaşamasına, beraber yaşadığı insanları ihbara ya da onlar tarafından ihbar edilme korkusu yaşamasına neden olmakta, bu da kişinin daha da yalnızlaşmasına sebep olmakta, bu etki her geçen gün artmaktadır.

İyi hal değerlendirmesinde yer verilen; mahpusların örgütlü mahpusların koğuşunda kalıyor olması, mahpusun okuduğu kitaplar, halay çekmesi, kutlama ya da anma yapması, türkü söylemesi, toplum yaşamının gerektirdiği sorumluluklara uygun davranmadığı, kurumun düzen ve güvenliği amacı ile konulmuş kurallara içtenlikle uymadığı, hakları iyi niyetle kullanmadığı, hapis cezasına katlanma yükümlülüklere uymadığı, kurslara katılmadığı vb. gerekçeler, tahliyelerinin engellenmesi için kullanılmıştır.

Mahpuslara dönük yönelik fiziki saldırılar, tehdit, darp, baskın hücre aramaları yoluyla işkence ve kötü muamele, ırkçı ayrımcı yaklaşımlar, ölümle tehdit, provokasyon ortamı yaratılarak mahpusların infazlarının yakılması uygulamaları devam etmiş, mahpuslara çıplak arama dayatılmış, kabul etmeyenlerin elbiseleri zorla çıkarılmış, darp, işkence ve küfür, hakaret, tehdit ve psikolojik baskıya maruz bırakılmışlardır.

Hapishanelerdeki ağır hak ihlalleri ve tecrit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dair ağır infaz koşullarının bütün mahpuslara yaygınlaştırıldığı izlenimi vermektedir.