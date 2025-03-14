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Yayın Tarihi: 14 Mart 2025 11:59
 ~ Son Güncelleme: 14 Mart 2025 12:13
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Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz, Sözcü’de çalışan 26 gazeteciden şikayetçi oldu

Mehmet Cengiz 26 gazeteciyi, hakkında ve şirketi hakkında çıkan 174 haberden dolayı 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'kanunlara uymamaya tahrik' ile 'hakaret ve iftira' ile suçluyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz, Sözcü’de çalışan 26 gazeteciden şikayetçi oldu

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, Sözcü gazetesinin 26 yazar ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kendisi ve şirketi hakkında yazılan 174 haberden şikayetçi olan Cengiz, yazar ve muhabirlerin "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (TCK 123)”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)”, “yanıltıcı bilgiyi yayma (TCK 217/A)”, “kanunlara uymamaya tahrik(TCK 217)” ile “hakaret ve iftira (TCK 125)" suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Gazetecilerden bazıları ifadeye çağrıldı.

Savcılık Cengiz’in şikayetlerini haklı bulur ve dava açarsa, gazeteciler ayrı ayrı 1 yıldan 4.5 yıla kadar ama toplamda 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.

Şikayet edilen haberlerin 107’si basılı gazetede, 67’si ise internet sitesinde 9 Ekim 2024 ile 3 Şubat 2025 arasında yayımlanan içerikler. Haberler arasında TBMM’de milletvekillerinin yaptığı konuşmalar ile verdikleri demeçler de var.

Cengiz’in şikayette bulunduğu isimler şöyle:

Yazarlar: Necati Doğru,  Saygı Öztürk, Emin Özgönül, Güney Öztürk, Sultan Uçar ve Deniz Zeyrek (eski yazarı)

Editörler: Esra Alus, Bahar Kurşun, Cemil Kızıltürk, Elif Tokbay

Muhabirler: Başak Kaya, Deniz Ayhan, Yaşar Anter, Veli Toprak, Zekeriya Albayrak, Ali Macit, Gökmen Ulu, Erdoğan Süzer, Yavuz Alatan, Cem Yıldırım, Evren Demirdaş, Özgür Cebe ve Tarık Işık (Sözcü eski muhabiri)

Ayrıca Ercüment İşleyen (sozcu.com.tr İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni), Berk Cömert (sozcu.com.tr Tüzel Kişi Temsilcisi) ve Mahir Ağar (sozcu.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
cengiz holding Mehmet Cengiz sözcü
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