700. hafta davası: Cumartesi Anneleri/İnsanları beraat etti

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın, Galatasaray Meydanı’nda 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirdikleri 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma ve ihtira rağmen dağılmama” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle” 46 kayıp yakını ve hak savunucunun beraatine hükmetti.

Savcının “müdahale sırasında polislerin yaralandığı” iddiasıyla suç duyurusu talebini reddeden mahkeme, “re'sen soruşturma yürütebileceği”ni belirtti.

“Bu dava, hak talep eden herkese bir tehdit”

Duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesinde ise adliye önünde açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan İnsan Hakları Derneği Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon Üyesi Sebla Arcan, suçlama konusu yapılan buluşma henüz başlamadan polislerin ağır şiddettine maruz kaldıklarını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin eylem yasağına karşı verdiği hak ihlali kararını hatırlatan Arcan, buna rağmen yasaklamanın sürdüğünü söyledi ve ekledi:

"25 Ağustos 2018 tarihindeki 700. Hafta buluşmamız henüz başlamamışken ağır polis şiddetine maruz kaldık ve gözaltına alındık. Ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 18 Kasım 2020 tarihinde, gözaltına alınan 46 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamanın ilk duruşması ise 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.

Yargılama devam ederken, Anayasa Mahkemesi; 16 Kasım 2022 tarihli Ocak Kışlakçı ve 29 Mart 2023 tarihli Gülseren Yoleri kararlarında, Cumartesi Anneleri’ne yönelik kolluk güçlerinin uyguladığı engellemelerin hak ihlali olduğuna hükmetti. Buna rağmen, derhal beraat kararıyla sonlandırılması gereken yargılama, Anayasa Mahkemesi kararları yok sayılarak sürdürülmektedir."

“700. haftaya müdahale ve dava, tüm topluma bir mesaj”

Ne olmuştu? 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasında polis Cumartesi Anneleri/İnsanları'na pilastik mermi ve biber gazı ile saldırdı, çok sayıda kayıp yakını gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gülseren Yoleri, 700. hafta etkinliğinin “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgisi dahilinde Beyoğlu Kaymakamlığı imzalı bir karar ile keyfi olarak yasaklanmış olduğunu” söylemişti. Bir süre sonra 700. hafta buluşmasına katılan ve şiddet gören 46 kişi hakkında dava açılmıştı.

(RT)