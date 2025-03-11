Şam, Dürzilerle de anlaştı

Şam'daki geçiş yönetimi, dün Suriye Demokratik Güçleri üzerinden doğuda Kürtlerle vardığı anlaşmanın ardından bugün de Şam'ın egemenliğini tanımayı reddeden güneydeki Dürzilerle anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre, Dürzilerin çoğunlukla yaşadığı güneydeki Süveyda ilinin güvenlik birimleri Suriye İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve Süveyda ilinin devlet kurumlarına tam entegrasyonu sağlanacak.

Anlaşmaya göre yerel güvenlik güçleri Dürzilerden olacak

Al Jazeera'nın haberine göre, Şam ve Dürzi temsilciler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Al Jazeera'ya bilgi veren kaynaklar anlaşmanın ayrıntıları konusunda şu ayrıntıları açıkladı.

Suriye hükümeti, Süveyda halkı ve ileri gelenleriyle, ilin devlet kurumlarına tam entegrasyonunu sağlayan bir anlaşmaya vardı. Buna göre:

▶ Süveyda’daki güvenlik birimleri Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak.

▶ ⁠Yerel polis memurları Süveyda halkından olacak.

▶ Suriye hükümeti Süveyda’nın yerlisi olma zorunluluğu olmaksızın kente bir vali ve polis şefi atayabilecek.