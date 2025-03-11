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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 21:38
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 22:01
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VALİLİK BİNASINA SURİYE BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Şam, Dürzilerle de anlaştı

8 Aralık'tan bu yana, Şam'ın haklarına saygı göstermesi için direnen Dürziler, Ahmed eş-Şara yönetimiyle yerel güvenlik birimlerinin Süveyda halkından oluşmasını merkeze alan bir anlaşmaya vardıktan sonra Valiliğe Suriye bayrağı çektiler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şam, Dürzilerle de anlaştı
Üç ay süren direnişin ardından Süveyda Valilik binasına çekilen Suriye bayrağı

Şam'daki geçiş yönetimi, dün Suriye Demokratik Güçleri üzerinden doğuda Kürtlerle vardığı anlaşmanın ardından bugün de Şam'ın egemenliğini tanımayı reddeden güneydeki  Dürzilerle anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre, Dürzilerin çoğunlukla yaşadığı güneydeki Süveyda ilinin güvenlik birimleri Suriye İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve Süveyda ilinin devlet kurumlarına tam entegrasyonu sağlanacak.

Anlaşmaya göre yerel güvenlik güçleri Dürzilerden olacak 

Al Jazeera'nın haberine göre, Şam ve Dürzi temsilciler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. Al Jazeera'ya bilgi veren kaynaklar anlaşmanın ayrıntıları konusunda şu ayrıntıları açıkladı. 

Suriye hükümeti, Süveyda halkı ve ileri gelenleriyle, ilin devlet kurumlarına tam entegrasyonunu sağlayan bir anlaşmaya vardı. Buna göre: 

Süveyda’daki güvenlik birimleri Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak. 

⁠Yerel polis memurları Süveyda halkından olacak. 

 Suriye hükümeti Süveyda’nın yerlisi olma zorunluluğu olmaksızın kente bir vali ve polis şefi atayabilecek. 

(AEK)

Haber Yeri
Süveyda
Dürziler şam yönetimi anlaşma
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