Binler, Suriye'deki Alevi katliamlarına karşı Samandağ'da alandaydı

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Samandağ'da sınırın öte yanında süre giden Alevi katliamına son verilmesi çağrısıyla perşembe akşam üzeri binlerce kişi bir araya geldi.

Alevi kuruluşları ve sosyalist partilerden geniş katılım

İlçe merkezindeki Yeni Park'ta düzenlenen mitinge Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı (ABF) Mustafa Arslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mat, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, TÖP Dönem Sözcüsü Pelin Kahiloğulları, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Dernekleri Genel Başkanı Ercan Geçmez, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EHDAV Genel Başkanı Ali Yeral, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Adana Alevi Platformu, Samandağ Cem Evi Derneği, Suriye Halklarıyla Dayanışma Platformu Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Cuma Erçe, Samandağ Alevi Değerleri Derneği Başkanı Zülfükar Çiftçi, İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Kanatlı, Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü ile Alevi kurumlarının temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı.

Mitinge Adana, Mersin, Maraş ve çevre illerden otobüslerle gelenler, miting alanına yakın bir yerde inerek, "Katil HTŞ, işbirlikçi AKP" sloganlarıyla alana yürüdü.

Belediye Başkanı Karaçay: "Suriye'de ölüm rejimi var"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, miting öncesi katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Alanda da sık sık; "Alevi halkı yalnız değildir", "Katil HTŞ Suriye'den defol", "Suriye halkı yalnız değildir" ve "Katil HTŞ işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Lazkiye'ye sınır olan Samandağ’da bir araya gelen halk katliama tepki göstererek, bir an önce durdurulmasını istedi.

İlk konuşmacı olarak söz alan ev sahibi Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "Katliam yok" diyenlere yanıt verdi: "Rusya ve Amerika bile ortak çağrıda bulundu. Suriye'de katliam var dediler. Biz de Suriye'de Alevi soykırımı var diyoruz." dedi.

"Suriye'de Alevi rejimi varmış. Suriye'de azınlık rejimi varmış." diyenlere de "Hadi oradan." dedi. "Şu an Suriye'de terörist rejim var. Suriye'de ölüm rejimi var. Suriye'de karanlık rejimi var" diye yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: "Aleviler Suriye'de tarihin gördüğü en büyük katliama uğruyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Samandağ mitinginde

Belediye Başkanı'nın ardından kendi memleketi Samandağ'da halka seselenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Şam yönetimi değiştikten sonra başa gelen HTŞ ve Suriye ordusuna bağlı birçok örgüt, ele ele vererek orada Alevilere tarihin gördüğü en büyük katliamı gerçekleştiriyorlar." dedi.

Hatimoğulları "En şiddetli şekilde kınıyoruz bu katliamı. Asla kabul etmiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Tarih boyunca katledilenleriz. Ama tarih boyunca hiç kimsenin kılına zarar vermeyen bir toplumuz. Biz Aleviler Ortadoğu'nun dört bir yanında tarih boyunca eziyet gördük ama insanı seven felsefemiz gereği hiçbir cana kıymadık. Hiçbir canlıya zarar vermedik. Bize zarar verenlere, bizi katledenlere binlerce kez lanet olsun." dedi.

Hatimoğulları: "Bu katliamı durdurun!"

Alevi katliamının son bulması için yaptıkları girişimleri aktaran DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Hala yeterli bir müdahale yok" dedi ve "bütün uluslararası güçlere, Suriye'yle bağlantısı olan her kesime, Türkiye’de; Türkiye'yi yöneten AKP iktidarına" çağrıda bulundu: "Bu katliamı durdurun. Bu katliamı meşrullaştırmak için 'rejimin artıkları' diyorlar bizlere. Biz Aleviler hiç kimsenin artığı değiliz. Biz Aleviyiz."

Hatimoğulları, mücadelelerinin “Suriye’de herkes eşit yurttaş olana kadar" devam edeceğini vurguladı. "Alevinin, Kürdün, Hristiyan’ın, Sünni’nin kardeşçe yaşadığını bütün dünyaya gösterdik. Egemenlere inat bu coğrafyada Aleviler, Kürtler, Hristiyanlar, Dürziler kazanacak." dedi.

"Ayrımcılık sınırın her iki tarafında"

Hatimoğulları Ankara'daki ayrımcı yönetime işaret etti: "Depremde bizi yalnız bıraktılar. Depremde ölüme terk edildik. Hala konutlarımız yapılmamış. Hala birçok insanımız konteynerlarda yaşıyor." dedi.

Türkiye'de olanları sınırın öte yanında süren katliamlarla bağlantılandırdı: "Kel Dağ'ının diğer yanında bizleri silahla katlediyorlar. Burada da yaşadığımız depremdeki kayıplarımızla baş başa bırakarak bizleri ölüme terk etmişler. Kabul etmiyoruz.” diye haykırdı.

"Birbirimize can olmaya devam edeceğiz"

Tülay Hatimoğulları "Emperyalist güçlerin bizleri çatıştırmasına, bizleri kavga ettirmesine, bizleri bölüp parçalayarak yönetmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu, coğrafyada acı çeken halklar kazanacak, Aleviler kazanacak, Kürtler kazanacak, Türkler kazanacak, Hristiyanlar kazanacak." dedi ve "Birbirimize can olmaya, can vermeye devam edeceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Hatimoğulları'nın ardından diğer konuklar sırayla söz aldı.

Erkan Baş: "Alevi halkı yalnız değildir"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Alevi halkı yalnız değildir" dedi. Suriye'de yaşanan katliamı kınadı: "Asla teslim olmayacağız. Katil İsrail, Suriye'den defol. Suriye'den defol." dedi.

Alevi, Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan: "Kenetlenmeliyiz"

148 Alevi Bektaşi derneğininin çatı örgütü olan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan da Suriye'de bir katliam ve soykırım oldğunu, tarihten bu yana gelen Alevi düşmanlığının sürdüğünü belirtti: "Değerli canlar bizim önce birbirimize kenetlemeye ihtiyacımız var" diyerek birlik çağrısında bulundu.

TÖP Dönem Sözcüsü Pelin Kahiloğulları: "Arap Aleviler vardır"

Suriye'de süren katliamı yapanları lanetleyen TÖP Dönem Sözcüsü Pelin Kahiloğulları, "Bizler bu katliamın karşısında politik bir tavır olarak diyoruz ki Arap Aleviler vardır. Keldağ'ın diğer yanındakiler Suriye'de sahil şeridinde direnenler kardeşlerimizdir." dedi.

AAK Eş Başkanı Mat: "Aleviler sahipsiz değil"

Suriye'de süren soykırımı dünyaya haykırmak ve bir an önce durdurmak için bir araya geldiklerini belirten Avrupa Alevi Konfederasyonu Eş Başkanı Hüseyin Mat: "Aleviler yalnız değildir. Aleviler sahipsiz değildir." dedi.

DAD Eş Genel Başkanı Zeynel Kete: "Aleviler asla teslim olmayacak"

"Bu coğrafyada Nemrutlar, Yezidler varsa Hüseyinlerin ruhu da devrededir." diyen Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kete "Ben inanıyorum ki Suriye'de bu ruh bugün de ayaktadır. Asla ve teslim olmayacaktır." diye seslendi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan: "Bugün Suriye'deki zihniyet 10 Ekim'de karşımıza çıkmıştı"

"Kobanê'de ‘Kobanê düştü düşecek’ diye o çetelerin önünü açanlar bugün de Alevilerin katledilmesinin önünü açıyorlar. Onları da lanetliyoruz." diyen EMEP Genel Başkanı Aslan, AKP ikidarında gerçekleşen IŞİD katliamlarını hatırlattı: "Bu zihniyet, bu anlayış, bu tutum Ankara'da 10 Ekim'de karşımıza çıktı. Suruç'ta çıktı. Diyarbakır'da çıktı. Antep'te karşımıza çıktı. Onlar istiyorlar ki Suriye'de, Türkiye'de Ortadoğu coğrafyasında istedikleri gibi yön etsinler. İstedikleri gibi at oynatsınlar. Ama şunu bilsinler, bu coğrafyada ezilen ve sömürülen halklar olarak, bu coğrafyanın işçileri, emekçileri olarak asla bu tutuma, bu anlayışa geçit vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

"Ortadoğu coğrafyasında emperyalistler hiçbir zaman barış getirmediler. Girdikleri her yerde kan, gözyaşı katliamları yaşattılar" diyen Aslan "Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürtüyle, Türküyle, Yezidisiyle, Yahudisiyle hep birlikte bu emperyalist barbarlığa karşı da bu işbirlikçiliğe karşı da birlikte mücadele edeceğiz ve bu coğrafyamızı birlikte özgürleştireceğiz." diye konuştu.

SYKP Eş Başkanı Titiz: "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz"

SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de Suriye'deki iktidarın katliamın gerçek sorumluları olduğuna, HTŞ'ye maddi destek verenlerin de bu katliamın ortağı olduğuna dikkat çekerek, "Suriye'de, Filistin'de Mısır'da, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de, bütün halklar Ortadoğu'da ve dünyada eşit, özgür bir arada yaşayıncaya kadar şunu tekrar tekrar söylüyoruz; Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz." dedi.

Mitinge katılanlar

Miting "Alevi halkı yalnız değildir", "Katil HTŞ Suriye'den defol", "Suriye halkı yalnız değildir" ve "Katil HTŞ işbirlikçi AKP" sloganlarıyla sona erdi.

(AEK)