Flash TV ve Pozitifbank'a yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da polis, yasa dışı bahis baskını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürüttüğü soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik şafak operasyon düzenlendi. 49 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in sahibi Erkan Kork da var.

Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna” muhalefetle suçlanıyor.

Kork'un ise yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle finansal bir sistem kurduğu ve bu yapıyı kullanarak kara para akladığı iddia ediliyor.

Yasa dışı bahse 4 milyar TL iddiası

Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla "Payfix Ödeme Kuruluşu"nu kurdu.

Kork, bu tarihten itibaren firma içerisindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladı.

MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında Payfix veri tabanında yasa dışı bahisle bağlantılı 855 hesap ve 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.

Bu hesaplar üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği belirlendi.

Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın aldığı, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurarak finansal ağı genişlettiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine ait olduğu belirlenen 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.

Kork'un satın aldığı Flash TV ilk önce Mahiroğlu'na satılmıştı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 25 Kasım 2024’te Flash TV ve flashhabertv.com.tr’yi aldığını açıklamıştı.

Ancak bir ay kadar sonra 31 Aralık 2024’te bir başka açıklama yaparak devrin gerçekleşmediğini, ödedikleri parayı da geri alamadıklarını söyledi. Kanal yönetiminin siyasi baskı gördüğünü iddia etti. Daha sonra da satışın iptal olduğunu aktardı.

Flash TV’nin satışı iptal olduktan sonra kanalı Pozitifbank’ın sahibi Erhan Kork’un satın aldığı ortaya çıktı.

Kanal yeni yüzlerle yeni yayın hayatına başladı. Ersoy Dede ve Rojda Altıntaş gibi isimleri transfer etti. Ancak 11 Ocak’ta işe başlayan Altıntaş 28 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un talimatıyla, işine son verildiğini duyurdu.

(HA)