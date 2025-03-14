Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz, editörlüğündeki bu haftaki biamag, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına ve “barış” meselesine odaklanıyor. Bu eksendeki haber ve yazıların yanı sıra, dünyadaki protestolar, güncel politikadaki gelişmeler ve film eleştirileri de bu sayıda yer alıyor.

Evîn Deniz, barış süreçlerinde LGBTİ+’ların gözetilmemesi ve sürecin dışarıda bırakılması üzerine yazdı: “LGBTİ+'lar olmadan gerçekleşen hiçbir barış, gerçek barış değildir.”

bianet Mart 2025 stajyerlerinden Doğa Tekneci, Kuzey İrlanda özelinde kaleme alınan “Geçiş Toplumlarında Cinsellik ve Cinsiyet Kimliği: Barış İnşası ve Karşı-Hegemonik Politikalar” makalesini Türkçeye çevirdi.

Hikmet Adal, barış gazeteciliği bağlamında Haaretz ve +972 Magazine’in gazeteciliğini irdeledi.

Evrim Deniz, Barış Anneleri’nden Havva Kıran’la konuştu.

bianet Mart 2025 stajyerlerinden Ümmü Gülsüm Sülün, Midyatlı Süryani Rahibe Hatune Doğan’la 37 yıl sonra Zaz köyüne dönüş sürecini konuştu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Süryaniler dönsün, biz size yardım edeceğiz, vatanınız burası,’ diyor. Dönüyoruz ama burada kabul edilmiyoruz.”

Şeyhmus Diken, 13 Mart 2025’te hayatını kaybeden Barış Annesi Sakine Arat’ı yazdı.

Bu haftanın Kürtçe kelime kartları: Bîr, Bang, Peyam, Danûsitandin, Piştgirî / Hevgirtin, Peyman.

Burak Sarı, savaşın etkilerinden sakatlığın engele dönüşmesine kadar uzanan bir yelpazede, hayal kurmanın ve toplumu dönüştürmenin önemini vurguladı.

2010 yılında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Evrim Alataş’ın 2007 yılında yayımlanan “Aramızdaki tek fark devlet, ki biz ondan vazgeçtik” başlıklı yazısının bir bölümünü yeniden yayımlıyoruz.

Ekrem Buğra Büte, asker bir aileden gelen iki kardeşin mecburen çıktıkları bir yolculuğu merkezine alan Türker Süer’in ilk uzun metrajı Gecenin Kıyısı filmi üzerine yazdı.

Diyar Saraçoğlu, Yunanistan’daki Tempi tren kazasının ikinci yıldönümünde mimar ve akademisyen Stavros Stavrides ile konuştu: “Hareket tarafından oluşturulan ve sürdürülen yas, doğrudan resmî söyleme ve hükümet yetkililerinin ikiyüzlü üzüntü gösterilerine meydan okuyor.”

Nural Sümbültepe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesini yazdı: “Bütün dünyanın izlediği bu olaydan sonra, insanlar görüşmenin neden sarpa sardığını anlamaya çalıştı ve pek çok kişi gibi öğrencim de Zelenskiy’nin İngilizcesinde hata aradı. Peki ya Trump’ın İngilizcesi?”

Murat Türker, Super Paradise belgeseli üzerine yazdı: “Mikonos’un vay haline!” (TY)