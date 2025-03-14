Meral Danış Beştaş: HDK milyonlardır, gelin buradayız

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, Hakların Demokratik Kongresi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan 30 gazeteci, siyasetçi, sanatçı için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı.

“Gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz" sloganının atıldığı eylemde "Milyonlarız mahkum olmayız" pankartı açıldı.

HDK’ye yönelik soruşturma ve tutuklamaların, halkların, demokratik Türkiye mücadelesine yönelik bir saldırı olduğu ifade edilen eylemde ilk konuşmayı HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş yaptı.

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Danış-Beştaş, konuşmasına HDK’nin kurulduğu tarihi ve amacını hatırlatarak başladı.

"Tüm Türkiye'ye gözdağı vermek istiyorlar"

Danış- Beştaş, HDK'nin 14 yıl önce 800 delege ile kurulduğunu ve halkların mücadelesini ortaklaştırmayı amaçladığını söyledi:

“Bugün yine Çağlayan'ın önünde haksızlığa hukuksuzluğa karşı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. HDK, 2011’de 800’ü aşkın delegeyle kuruldu. Türkiye’de barış, demokrasi özgürlük mücadelesinin en önemli adresi olmayı hedefledi. Kadınların, emekçilerin, sosyalistlerin mücadelesini ortaklaştıran HDK’nin bugün suç örgütü olduğuna karar vermişler savcılar! 15 yıl sonra akıllarına HDK’ye operasyon yapmak gelmiş.

Savcılar da onlara talimat verenler de gayet iyi biliyorlar ki, HDK’den bir suç örgütü yaratamazlar. HDK’ye saldırının ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Kadınlara, emekçilere, sosyalistlere, devrimcilere, Kürtlere, ortak mücadeleye yönelik bir saldırı demek. Aynı zamanda herkese, tüm Türkiye’ye bir gözdağı amacını taşıyor.

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"Suç vardıysa 14 yıldır neden bekledininiz?"

Ortada bir suç fiili yok bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve bu operasyonlar zamana ayarlı konjonktürel operasyonlar. Siyasi iktidarın hangi zaman diliminde hangi operasyona ihtiyacı varsa savcılar bir soruşturma dosyası hazırlıyorlar.

Şayet ortada bir suç vardıysa 14 yıldır neden beklediniz? Bu suça ortak mı oldunuz, yardım yataklık mı yaptınız ? Suç olmadığını siz de gayet iyi biliyorsunuz. Demokrasi ve insanca bir yaşam talebi dünyanın hiçbir yerinde suç olamaz.

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"Listeler servis ettiniz"

Biz sizin vermek istediğiniz mesajı okuduk, bin 640 kişinin ismini servis ettiniz, 6 bin kişilik listelerin olduğunu duyurdunuz. Dosyanızı okuduk, dosyanızda soruşturmayı emir ve talimatla açtığınızı itiraf ediyorsunuz.

Biz bugün buradan iktidara sesleniyoruz: Biz buradayız, elimizde dilekçelerle geldik. Evlere baskın yapmanıza gerek yok. Milyonlarız, buyrun gelin. İnsanların evlerine baskın yapıp çocuklarının kafasına silah dayararak operasyon süsü veriyorsunuz. Siz bu görüntülerle toplumsa gözdağı vermeyi amaçlıyorsunuz.

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"Kar topu gibi büyüyeceğiz"

Kent uzlaşısından da suç çıkarmaya çalışıp belediye meclis üyelerini tutukladınız. İnsanların oy verme iradesine müdahale ettiniz. İttifakı, kime oy vereceğimizi size mi soracağız! Biz milyonlarız siz HDK’den bir suç örgütü yaratamayacaksınız. Kürt mücadelesiyle Türkiye halklarının mücadelesini ayıramayacaksınız. Barış ve demokrasi mücadelesini kar toğu gibi büyüteceğiz. Evlere gitmenize gerek yok, gelin buradayız. İsterseniz Türkiye’nin tüm illerinin etrafını barikatlarla örün bizim mücadelemizi engelleyemeyeceksiniz."

Tüzel: İktidar kendisini eleştirenlere cadı avı başlattı

Meral Danış Beştaş'ın ardından konuşan HDK'nin kurucu delegeleri arasında yer alan Levent Tüzel ise iktidarın, kendisi eleştirenlere karşı cadı avı başlattığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Her gün gözümüzü yeni bir operasyona açıyoruz. Her gün sözünü söyleyen iktidari eleştirenler şafak operasyonlarıyla göz altına alınıyor. Hedef, köylerdeki kentlerdeki emekçiler, mücadale eden kadınlardır. Halkın alehine meclisten kanunları geçirmek isteyenler, muhalefet eden herkesi tehdit olarak görüyor. İktidar, demokrasi isteyen herkese karşı cadı avı başlatmış durumda. Herkes uyduruk suçlamalarla gözaltına alınıyor. Sırf topluma gözdağı olsun diye tutuklanıyorlar.

12 Eylül döneminde generallerin talimatıyla hareket eden kendine vazife çıkaran hakimler vardı. Bugün de öyle, şimdi de savcılar yargıçlar, saray rejiminin talimatıyla hareket ediyorlar. HDK, meşru demokratik bir platformdur ancak bugün suçmuş gibi gösterilmek isteniyor bunu kabul etmiyoruz etmeyeceğiz."

HDK

Hamzaoğlu: HDK, barışın temel anahtarıdır

Daha sonra HDK kurucu delegeleri Prof. Dr. Fatma Gök ve eski sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu konuşma yaptı.

Gök, gözaltı ve tutuklamaların hukuksuz olduğunu ifade ederken, Hamzaoğlu, gözaltı ve tutuklamaların demokratik bir Türkiye’yi hedef aldığını söyledi.

Hamzaoğlu, “Biz, ‘HDK’yi başka bir yaşam mümkün’ diyerek Türkiye’ye ilan etmiştik. 14 yıl önce başlattığımız bu mücadele zenginleşerek devam ediyor. HDK, demokratik cumhuriyeti amaçlıyor ve bu nedenle hedef oluyor. HDK, barış talebinin toplumsallaşması ve demokratik mücadelenin temel anahtarıdır" dedi.

Konuşmaların ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Tutuklanan arkadaşlarımızın emek, barış ve demokrasi mücadelesine şahidiz, arkadaşlarımızı sahipleniyoruz" denildi.

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(RT)