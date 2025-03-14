Sağlık emekçileri Tıp Bayramı’nda grevde: "Kutlama değil direniş günü"

Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün iş bıraktı. Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla iş bırakan sağlıkçılar "Başka bir sağlık sistemi mümkün" dedi.

Eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetinin üretildiği bir sağlık sistemi talebiyle greve çıkan sağlık emekçileri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hastane önünde yapılan eylemde; İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) İstanbul Aksaray Şube Başkanı Birsen Seyhan, Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Ahmet Tapduk Mehlepçi, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHASEN) adına Erdal Uğurlu, Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Halil Erdem, Genel Sağlık İş adına İbrahim Temel, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Ayfer Çulha Dildök söz aldı.

Kutlama yapmak yerine hakları için bir günlük iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri, bianet'e konuştu.

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"Hem kendimizin hem halkın hakkını arıyoruz" "İnsanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyesi sağlık emekçisi şöyle konuştu: "Biz hem kendimizin hem halkın hakkını arıyoruz. İnsanca çalışmak, insanca sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Biz 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak istiyoruz." İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde 'Yenidoğan Çetesi' protestoları

"Bugünü kutlama gününe dönüştüreceğiz" Tıp Bayramını coşkuyla kutlamak istediklerini ancak sağlık alanında yaşananlardan kaynaklı kutlayamadıklarını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Erdal Uğurlu şöyle konuştu: "Bugünü bir direniş gününe dönüştürmüş olanlara karşı direncimizi arttırıyoruz. Biz bugünü tekradan kutlama gününe döndürmeye çalışıyoruz."

"Bayram mutlu olunca, rahat edince kutlanır" Otuz yıldır hemşire olarak çalıştığını söyleyen sağlık emekçisi, yıllardır Tıp Bayramı'nda seslerini yetkililere duyurmak için alanlarda olduklarını söyledi. "Bayram mutlu olunca, rahat edince kutlanır" diyen emekçi, "Bir sonraki Tıp Bayramı'nda bütün sağlık emekçilerinin haklarına erişmesini diliyorum" dedi.